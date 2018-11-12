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  • 12.11.2018 11:18
  • Son Güncelleme: 12.11.2018 11:36

Son dakika: 'den ikinci hamlesi

Takvim.com.tr yazarı dünkü köşe yazısında, " lideri , kendisine "Sıkıyorsa beni partiden at" diye seslenen Ardahan Milletvekili 'ı, 2015 yılında partinin ulusalcı kanadından Birgül Ayman Güler'e uyguladığı taktikle ihraç edecek." demişti. Ve Kılıçdaroğlu'ndan beklenen hamle geldi... CHP'li Öztürk Yılmaz kesin ihraç talebiyle ikinci kez disipline sevk edildi.

CHPden ikinci Öztürk Yılmaz hamlesi

Ardahan Milletvekili , CHP yönetimini hedef alan sözleri nedeniyle ikinci kez disipline sevk edildi.

CHP Grup Yönetim Kurulu bugün (12.11.2018 Pazartesi) yaptığı toplantıda; Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın "Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" ile "Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" fiileri nedeniyle "Gruptan kesin çıkarma cezası" ile tedbirli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

Takvim.com.tr yazarı CHP'deki oyunu yazmıştı! Yazıyı okumak için tıklayın

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