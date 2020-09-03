Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.09.2020 23:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2020 23:59
    ABONE OL

    Başkanı 'dan ' Anneleri' mesajı

    İletişim Başkanı hesabı Twitter üzerinden Anneleri için videolu mesaj yayınladı. Altun "Bu süre zarfında 15 gencimizi kalleş terör örgütü ’nın elinden kurtardık. Allah’ın izniyle, devletimiz bundan sonra da annelerimizi çocuklarına kavuşturmak için çalışacak, PKK ve sefil işbirlikçilerine dünyayı dar edecek." dedi.

    Başkanı hesabı Twitter üzerinden Anneleri için videolu mesaj yayınladı.

    Altun "Bu süre zarfında 15 gencimizi kalleş terör örgütü 'nın elinden kurtardık. Allah'ın izniyle, devletimiz bundan sonra da annelerimizi çocuklarına kavuşturmak için çalışacak, PKK ve sefil işbirlikçilerine dünyayı dar edecek." dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Diyarbakır Anneleri' mesajı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri