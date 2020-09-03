Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Diyarbakır Anneleri için videolu mesaj yayınladı.

Altun "Bu süre zarfında 15 gencimizi kalleş terör örgütü PKK'nın elinden kurtardık. Allah'ın izniyle, devletimiz bundan sonra da annelerimizi çocuklarına kavuşturmak için çalışacak, PKK ve sefil işbirlikçilerine dünyayı dar edecek." dedi.