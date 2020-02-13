Demokrasi ve özgürlük kelimelerini ağzından düşürmeyen CHP yönetimi yasakçı yapısını bir kez daha ortaya koydu. CNN Türk televizyonunda programa çıkan parti üyesi Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, disipline sevk edildi.

KESİN İHRAÇ İSTENİYOR

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıkan parti üyesi Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 6 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısıda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, "Partiyi ve partilileri kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma" gibi gerekçelerle, partililerin CNN Türk yayın ve programlarına katılmaması kararı aldığını duyurmuştu.