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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 20:24

'den 'e çıkan Kocasakal ve Sevigen için istemi

Her fırsatta 'demokrasi' naraları atan 'de boykot kararı aldığı televizyonunda programa çıkan parti üyesi ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, istemiyle disipline sevk edildi.

İşte CHP'nin demokrasi anlayışı

Demokrasi ve özgürlük kelimelerini ağzından düşürmeyen yönetimi yasakçı yapısını bir kez daha ortaya koydu. televizyonunda programa çıkan parti üyesi ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, disipline sevk edildi.

KESİN İHRAÇ İSTENİYOR
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıkan parti üyesi Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Sevigen, istemiyle disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 6 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısıda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, "Partiyi ve partilileri kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma" gibi gerekçelerle, partililerin CNN Türk yayın ve programlarına katılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

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