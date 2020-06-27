



CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adalardaki faytonların yerine atlar zarar görüyor diye elektrikli araç alımı yaptı. İmamoğlu'nun aldığı bu araçların, golf aracı büyüklüğündeki elektrikli araçlardan olduğu, Çin'den ithal edildiği ve karayoluna uygun olmadığı öğrenildi.