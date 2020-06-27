DAMLA KAYA / SABAH
Ruam hastalığı nedeniyle faytonların İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasından sonra, Adalar'daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla çalışma başlatılmıştı. Bu amaçla trafik yoğunluğu oluşturmayacak büyüklükte elektrikli araçların kullanılmasına karar verilmişti.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adalardaki faytonların yerine atlar zarar görüyor diye elektrikli araç alımı yaptı. İmamoğlu'nun aldığı bu araçların, golf aracı büyüklüğündeki elektrikli araçlardan olduğu, Çin'den ithal edildiği ve karayoluna uygun olmadığı öğrenildi.