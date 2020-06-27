MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi. #PençeKaplan🇹🇷 pic.twitter.com/0JnK4nZZS9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2020

Paylaşımda, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.