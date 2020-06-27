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    • 27.06.2020 16:24
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    Haftanin bölgesinde 'lı 9 daha etkisiz hale getirildi

    Millî Savunma Bakanlığı (), "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde 'lı 9 daha etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    PKK'lı 9 teröristin hayatla bağlantısı koparıldı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

    Paylaşımda, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
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