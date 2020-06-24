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    • 24.06.2020 12:37
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    'den 'li 'in "'e özel bayrak ve para" açıklamasına tepki: Sinsi bir planın tezahürü

    Takvim.com.tr, 'li 'in "'e ayrı bayrak ve para birimi" skandalını haberleştirmiş ve siyasetin gündemini bir anda değiştirmişti. Soyer'in eyalet iması yapan açıklamalarına siyaset camiasından tepkiler üst üste geldi. Son olarak Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuya ilişkin "İzmir'e ayrı bayrak ve para birimi söylemini son derece sakıncalı buluyoruz. Bir tek bayrak ve bir tek devletimiz var. Bu açıklamalar 'yi farklı noktalara götürür. Bunu sinsi bir planın tezahürü olarak görüyoruz." dedi.

    Sinsi bir planın tezahürü

    'li Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz hafta TÜRSAB acenteleri yetkilileriyle internet üzerinden toplantı yaptı. Soyer toplantıda 'İzmir bayrağı' ile ilgili bir çalışma yapıldığını belirterek, "Benim aklımda bir 'İzmir Parası' çıkarmak vardı hatta buna İZ Coin diye bir isim de koymuştum" sözleriyle açıkça İzmir'i 'den bağımsız eyalet gibi yönetme isteğini ortaya koydu.



    SİNSİ BİR PLANIN TEZAHÜRÜ
    Konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Mehmet Muş'un açıklamaları şöyle: İzmir'e ayrı bayrak ve para birimi söylemini son derece sakıncalı buluyoruz. Bir tek bayrak ve bir tek devletimiz var. Bu açıklamalar Türkiye'yi farklı noktalara götürür. Bunu sinsi bir planın tezahürü olarak görüyoruz. Terör örgütünün bir paçavrası ve sinsi planları vardır. CHP'nin bu söylemlere girmesini son derece tehlikeli buluyoruz. 'nin söylemlerini meşrulaştırmak adına İzmir'i seçerek bu açıklamayı yapması tehlikelidir. CHP, bununla ilgili bir karar almıyorsa, HDP'nin sinsi planına anamuhalefetin destek olarak attığı bir adım olarak görüyoruz.

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