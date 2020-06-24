CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz hafta TÜRSAB acenteleri yetkilileriyle internet üzerinden toplantı yaptı. Soyer toplantıda 'İzmir bayrağı' ile ilgili bir çalışma yapıldığını belirterek, "Benim aklımda bir 'İzmir Parası' çıkarmak vardı hatta buna İZ Coin diye bir isim de koymuştum" sözleriyle açıkça İzmir'i Türkiye'den bağımsız eyalet gibi yönetme isteğini ortaya koydu.







SİNSİ BİR PLANIN TEZAHÜRÜ

Konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Mehmet Muş'un açıklamaları şöyle: İzmir'e ayrı bayrak ve para birimi söylemini son derece sakıncalı buluyoruz. Bir tek bayrak ve bir tek devletimiz var. Bu açıklamalar Türkiye'yi farklı noktalara götürür. Bunu sinsi bir planın tezahürü olarak görüyoruz. Terör örgütünün bir paçavrası ve sinsi planları vardır. CHP'nin bu söylemlere girmesini son derece tehlikeli buluyoruz. HDP'nin söylemlerini meşrulaştırmak adına İzmir'i seçerek bu açıklamayı yapması tehlikelidir. CHP, bununla ilgili bir karar almıyorsa, HDP'nin sinsi planına anamuhalefetin destek olarak attığı bir adım olarak görüyoruz.

