Tunç Soyer'in 'İzmir bayrağı ayrı olsun' şeklindeki "elayet" çıkışına tepkiler çığ gibi: "Bölücülerle aynı muameleyi hak edersin"
Takvim.com.tr, İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldığı bir video konferans görüşmesinde "İzmir'in ayrı bir bayrağı olsun, ayrı bir para birimi olsun" gibi projeleri olduğunu söylediği sözleri gündeme taşıdı. Soyer'in skandal sözlerine yanıt veren AK Parti Sözcüsü Çelik "İzmir Belediye Başkanı, siyasi tartışmaları sisli bir alana sürüklüyor. Bunun yerine kentin belediye kaynaklı hizmet sorunlarına el atmalıdır" dedi. MHP MYK üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaolu yaptığı açıklamada "İzmir Sancağı; bölücülerin bile selam durduğu, uğruna binlerce şehit verilen semalarımızdan ebediyyen inmeyecek olan, Ay Yıldızlı Albayraktır. Atalarımız Yunan'ı denize süpürürken başka bayrağa selam çakanlara duyurulur!" dedi. MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ise, "Tunç Soyer, saçmalama zincirini aleni ihanete vardıracak kadar kendini kaybetmiş durumdadır. Uyarıyorum. Bu yol, yol değildir." diyerek tepki gösterdi.
İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önceki gün katıldığı bir video konferans görüşmesinin kaydı ile gündeme geldi.
İZMİR İÇİN AYRI BİR BAYRAK VE PARA BİRİMİ
Soyer ve küçük bir grup arasında gerçekleşen bu görüşmede İzmir'in CHP'li Başkanı Soyer, İzmir için ayrı bayrak ve ayrı para birimi gibi projelerinin olduğunu, bunu bir akademisyenin çalışmasına dayandırdığını söyledi.
ÖMER ÇELİK: SİSLİ BİR ALANA SÜRÜKLÜYOR
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili bir açıklama yaparak twitter üzerinden "Güzel İzmir'imiz, marka şehirlerimizden biridir. Hükümetimiz İzmir'in dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir yer edinebilmesi için kente aralıksız olarak büyük yatırımlar yapmıştır.
MHP'DEN DE TEPKİ GELDİ
MHP MYK üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaolu yaptığı açıklamada "İzmir Sancağı; bölücülerin bile selam durduğu, uğruna binlerce şehit verilen semalarımızdan ebediyyen inmeyecek olan, Ay Yıldızlı Albayraktır. Atalarımız Yunan'ı denize süpürürken başka bayrağa selam çakanlara duyurulur! İzmir'in bir bayrağı, parası, toprağı şanı ve şerefi var ama bir belediye başkanı yok! O Başkan ki; hayalini kurduğu bayrak 9 Eylül'de bir daha hiç dalgalanmamak üzere inmiştir!" dedi.