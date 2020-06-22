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Tunç Soyer'in 'İzmir bayrağı ayrı olsun' şeklindeki "elayet" çıkışına tepkiler çığ gibi: "Bölücülerle aynı muameleyi hak edersin"

Takvim.com.tr, İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldığı bir video konferans görüşmesinde "İzmir'in ayrı bir bayrağı olsun, ayrı bir para birimi olsun" gibi projeleri olduğunu söylediği sözleri gündeme taşıdı. Soyer'in skandal sözlerine yanıt veren AK Parti Sözcüsü Çelik "İzmir Belediye Başkanı, siyasi tartışmaları sisli bir alana sürüklüyor. Bunun yerine kentin belediye kaynaklı hizmet sorunlarına el atmalıdır" dedi. MHP MYK üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaolu yaptığı açıklamada "İzmir Sancağı; bölücülerin bile selam durduğu, uğruna binlerce şehit verilen semalarımızdan ebediyyen inmeyecek olan, Ay Yıldızlı Albayraktır. Atalarımız Yunan'ı denize süpürürken başka bayrağa selam çakanlara duyurulur!" dedi. MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ise, "Tunç Soyer, saçmalama zincirini aleni ihanete vardıracak kadar kendini kaybetmiş durumdadır. Uyarıyorum. Bu yol, yol değildir." diyerek tepki gösterdi.

22.06.2020 15:19 - Son Güncelleme: 22.06.2020 15:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





