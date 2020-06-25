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    • 25.06.2020 20:17
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    'li İmamoğlu jetine bindiği Koç'tan milyonluk çikolata aldı!

    2019 yılındaki seçim sürecinde ’in uçaklarından inmeyen ’li , ()’nin çikolata tedarikini de Koç Holding bünyesinden yapmaya başladı. İBB, ’nden çikolata almaya başladı. SABAH'tan 'nın haberi...

    CHP'li İmamoğlu jetine bindiği Koç'tan milyonluk çikolata aldı!

    'li 2019'daki seçim sürecinde sık sık 'e ait jetlerde görüntülenmişti.

    Koç Holding'in yöneticilerinden Ömer Koç da İmamoğlu'na hayırlı olsuna gelen ilk işadamlarından birisiydi.

    'nin Koç Holding'in bünyesinde olan 'nden çikolata alımı yaptığı ortaya çıktı.

    'ne bağlı BELTUR A.Ş'nin Bayram Çikolatası Alımı ilamında 500-700 gram çikolata alımı için 28 Mayıs 2020 tarihinde alım ilamı açtığı öğrenildi. Aynı gün KOÇ Grubu'ndan çikolata alımının yapılması ise dikkat çekti.

    İBB KOÇ'TAN 1 MİLYON 847 BİN LİRALIK ÇİKOLATA ALDI
    KOÇ Grubu'na ait olan Divan Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 1 milyon 847 bin liraya İBB'ye çikolatayı sattığı öğrenildi. Çilolata kutularının tanesinin 400 ila 500 lira olduğu iddia edildi.

    İBB, daha önce de Koç'tan araç kiralamıştı.

    DAMLA KAYA - SABAH

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