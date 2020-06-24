İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarının arka planı belli oldu. ABD'de Sykes-Picot'a ikame olarak İzmir'in eyalet şeklinde yönetilmesi için plan ve harita hazırlanmış.

İşte söz konusu haritayı anlatan Yeni Asır yazarı Erhan Gülenç'in "Soyer'in eyalet hayali, Amerikan planı çıktı" başlıklı yazısı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in kenti ayrı bayrağı ve parası olan bir eyalete dönüştürme fikrinden bahsetmesi gündem oldu. Dünkü yazımda Soyer için "Bu çıkışıyla üst aklın Türkiye'yi bölünme sürecine hazırlamak için sahaya sürdüğü özel projelerden biri olduğu yönündeki kanaatimi pekiştirdi" ifadesini kullanmıştım. Nitekim biraz araştırınca Soyer'in bu eyalet hayalinin aslında yıllar önce ortaya konmuş bir Amerikan planı olduğu bilgisine ulaştım.

İŞTE ÇOK TARTIŞILAN HARİTA

Evet, ABD ta 1919'da İzmir'in yarı otonom yani eyalet şeklinde bir rejimle yönetilmesi yönünde plan yapıp harita hazırlatmış. Dönemin ABD Başkanı olan Woodrow Wilson'un Osmanlı topraklarının parçalanması konusunda İngiltere-Fransa'nın hazırladığı Sykes-Picot Anlaşması'na alternatif olarak hazırlattığı plan ve haritada İzmir'e biçilen rol bu... New York Times'ta 2016 yılında yayınlanan haritaya göre Amerikalılar, Osmanlı'yı Ermenistan, Kürdistan gibi ülkelere bölerken İzmir için de 'yarı özerk' bir yapı düşünmüşler. Yani İzmir'in bir eyalet yapılması fikri, Soyer'in bu sözleriyle bir anda ortaya çıkmış değil. Bu Amerikalıların 101 yıl önce ortaya koyduğu bir fikir...



İSTANBUL, BİZANS YAPILACAKTI

Aynı haritada İstanbul ve Trakya ise, 'Uluslararası Bizans Devleti' olarak gösteriliyor. O yüzden bu haritaya bakınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "İstanbul, Ankara'dan yönetilemez" sözünün de tesadüfen söylenmiş bir söz olmadığını düşünüyor insan. Aynı şekilde Amerikan Fox TV'nin algı operatörü sunucusu Fatih Portakal'ın CHP'li belediyeler için kullandığı ve 'dil sürçmesi' diyerek geçiştirmeye çalıştığı "yerel hükümet" tabirininin de... O planların yapıldığı dönemde Atatürk ortaya çıktı ve tüm bu haritaları yırtıp attı. Şimdi de kim ne planı yaparsa yapsın Türk halkı ülkeyi parçalayacak hiçbir hayale izin vermez...

"İZMİR'İ AYRI MUHATAP ALIN" ÇIKIŞI YAPMIŞ

Bu arada Başkan Tunç Soyer'in Mayıs ayı başında G-20'nin düşünce kuruluşu Küresel Çözümler Girişimi'nin düzenlediği Dünya Politika Forumu'nda da İzmir'in sanki Türkiye'den ayrı bir şehirmiş gibi muhatap alınmasının da altyapısını oluşturmaya çalıştığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin 4 Mayıs tarihinde yaptığı ve halen web sitesinde duran açıklamaya göre Soyer, forumda uluslararası ilişkilerde artık ülkelerden ziyade şehirlerin merkeze alınması gerektiğini vurgulamış."