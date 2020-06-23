Yoldaş medya Tunç Soyer'i korudu

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bölücü konuşmasının montaj olduğunu ve vatana millete bağlı olduğunu öne sürdü. Oysa Soyer'in açıklamalarının gayet net ve montaj olmadığı videoyu izlerken anlaşılıyor. Temelsiz açıklamalarla kendisini yalanlayan Soyer 2015'te terör örgütü PKK'nın hendek saldırısına destek vermiş "öz yönetim" sözlerin sarf etmişti. 2 yıl önce de Rum tezlerini savunarak "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" ifadesini kullanmıştı.

CHP'NİN MEDYA AYAĞI, SOYER'İ BÖYLE DESTEKLEDİ

Sözcü, Cumhuriyet, Birgün'ün başı çektiği CHP'nin yoldaş medyası bölücü açıklamaları görmezden gelerek kırpan ve hedef saptıran propagandalarla Tunç Soyer'e destek oldu.

İşte o haberler:

İşte Soyer'in yoldaş CHP medyasına yaptığı yazılı açıklama:

"KONUŞMAMIN KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ ALINTILANDI"

"Geçtiğimiz günlerde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin düzenlediği çevrimiçi bir etkinlikte kent turizmini geliştirmek adına yapmış olduğum çalışmalar ve projeleri anlattığım konuşmanın sadece küçük bir bölümünü alıntılayarak tarafıma yöneltilen saldırılar her türlü ahlaki anlayışın dışında, akıl ve vicdan sınırlarını da zorlayan bir boyuta ulaşmıştır.

KOMPLO MAĞDURUYMUŞ

Oyun bellidir. Ne yazık ki siyasetteki ve ekonomideki tükenişlerini gündemden düşürebilmek isteyenlerin yaratmayı hedefledikleri kavga ortamına çekilmeye çalışıyoruz. Montaj hileleriyle sözlerimi çarpıtarak bu tartışmaya zemin hazırlayanların kimler olduğu da hepimizce bilinmektedir. Hala anlamayanlar için hatırlatayım, ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, kesinlikle bölünemez. __Ülkemizin başkenti Ankara, para birimi Türk Lirası, bağımsızlığının sembolü ise ay-yıldızlı al bayraktır.

"İZMİRLİLERİN YAŞAM KALİTESİ YÜKSELİYOR"

İkinci konu ise bir katılımcının sorusu üzerine dijital alışveriş araçlarına ilişkin teknik bir değerlendirmedir. Kesilerek montajlanmış konuşmamın devamında da ifade ettiğim gibi, bahsettiğim konu ayrı bir para birimi değil, şehrimizdeki dayanışma ve beraberliği artırıcı bir gönüllülük sistemidir. Biz Puan sistemi, Şubat 2020'den beri faaldir, tümüyle yasaldır ve İzmirlilere hizmet vermeye devam edecektir. Nitekim iktidar partisine mensup Konya Büyükşehir Belediyesi de benzer sistemi kullanacağını geçen Ocak ayında açıklamıştır. Yapılan montaj hilesi gösteriyor ki, İzmir'deki ittifakımızın başarısı arttıkça, İzmirlilerin yaşam kalitesi yükseldikçe saldırılar da büyüyor. İzmir birlik ve bütünlüğüne düşkün, milli değerlerimizin büyük bir coşku ve sevgiyle yaşatıldığı bir şehirdir. Bu duruşumuz, montajcılık gibi gayrı ahlaki ve toplumumuzda hiçbir karşılığı olmayan karalamalarla gölgelenemez, siyasete malzeme edilemez.

"İCRAAT KALKINMA KOALİSYONUMUZA AÇIK SALDIRIDIR"

Bu yapılan, İzmir'de hiçbir siyasi görüş ayırt etmeden özen ve sabırla inşa ettiğimiz, icraat ve kalkınma odaklı kent koalisyonumuza yönelik açık bir saldırıdır. Suni gündemlerle ne benim ne de İzmirlilerin kaybedecek vakti ve enerjisi yok. Bu tip paçadan çeken, montaj siyasetine prim vermeyeceğiz."