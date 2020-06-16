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    • 16.06.2020 17:30
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    doğru söylüyor: Kadına el kaldıran şerefsizdir

    ’nın eski eşinin geçtiğimiz günlerde anlattığı dayak ve itirafları, gündemin ilk sıralarında yer almıştı. , kabus dolu evlilikleri süresince Küçükkaya’nın kendisini 3 kez dövdüğünü anlatmıştı. Tedirgin olan FOX’un dayakçı sunucusu dövdüğü eski eşi Demirci’ye, “550 bin lira tazminat verdim. Sussun!” tehditlerini savurmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tepkilerin odağındaki Küçükkaya’nın kadına şiddete karşı olduğunu beyan edip şov yaptığı görüntüleri buldu. Twitter’da # etiketi açan vatandaşlar, Amerikan kanalından dayakçı sunucusunu kovmasını istedi.

    Kadına el kaldıran şerefsizdir

    FOX TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya'nın eşine dayak skandalı gündemi meşgul ediyor. İktidarı devamlı kötüleyip muhalif seçmene oynayan Küçükkaya'nın gerçek yüzü ortaya çıktı. Toplumu kutuplaştıran yayınlar yapan Küçükkaya'nın belirli bir siyasi amaç uğruna devletimizi medya üzerinden zaafa uğratmak istediği biliniyor.

    FOX BOYKOT EDİLİYOR

    Küçükkaya, 'de kendi programında "Kadına el kaldıran şerefsizdir." dediği görüntüleri paylaşan vatandaşlar, Amerikan kanalı FOX TV'yi ediyor. Küçükkaya'nın kadına e karşı samimiyetsiz ve şovenist videosu paylaşılarak kadına şiddete karşı #FOXTVboykot etiketi altında binlerce yorum yazıldı. 'lilerin kadına şiddete karşı sessizliğine karşı tepki gösteren vatandaşlar bu iki yüzlülüğe ateş püskürdü.

    İşte İsmail Küçükkaya'nın kadına el kaldıran şerefsizdir dediği görüntüler:

    İSMAİL KÜÇÜKKAYA İNKÂR ETTİ

    Küçükkaya, hakkındaki dayak iddialarını inkar etti ve "Bunlar asılsız iddialar. Ortada bir şiddet olmadığı için haliyle delil de yok. Tamamen şahsıma yönelik bir karalama" dedi.

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