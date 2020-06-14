FOX TV 'nin haber sunucusu İsmail Küçükkaya , 9 Temmuz 2016'da dünya evine girdiği öğretmen Eda Demirci 'ye yaklaşık 3 yıl süren evliliği boyunca adeta cehennemi yaşattı. Fiziksel ve psikolojik şiddet , aldatma, tehdit gibi birçok olumsuz durumla karşı karşıya kaldığını ifade eden Eda Demirci, ekranlarda "kadına şiddet" konusunda duyar kasan Küçükkaya'nın gerçek yüzünü gün yüzüne çıkarmış oldu.Sürekli kadına şiddet konusunda duyar kasan ancak eski eşine hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uygulayan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'nin açıklamalarından sonra adeta tutuştu. Demirci'den özür dilemek yerine 3 ayrı tazminat davası açan Küçükkaya, eski eşine psikolojik şiddete uygulamaya hala devam ediyor.İsmail Küçükkaya'nın hem psikolojik hem de fiziksel şiddet ine maruz kalan Eda Demirci, Küçükkaya'nın açıklamalarından ötürü kendisine 3 ayrı tazminat davası açtığını açıkladı. Demirci,Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklamalarda bulunan Eda Demirci, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili yardım istedi.

EKRANLARDA DUYAR KASAN KÜÇÜKKAYA ESKİ EŞİNE YUMRUK ATTI

Evliliği süresinde şiddete maruz kaldığını belirten Eda Demirci, İsmail Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini ifade etti.

SUÇ DUYURULARI TAKİPSİZLİK ALDI

Eski eşi İsmail Küçükkaya tarafından defalarca aldatıldığını, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını ve tehdit edildiğini ifade eden Eda Demirci, yaşadığı zor günleri açıklarken, "Biz biraz korkak gittik. Eşit savaşmadık. Benim bir sürü suç duyurum takipsizlik aldı, geri döndü. Neden daha önce boşanmadım? Çünkü ikimizin de ikinci evliliğiydi. Ne yaşadığımızı kimse bilmez, ikinci kez birinden ayrılamam diye düşündüm. Ne umdum ne buldum." ifadelerini kullandı.





"KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ, BAŞKAN ERDOĞAN VE EMİNE ERDOĞAN'DAN DESTEK İSTEDİ

İsmail Küçükkaya'nın Atatürkçülük maskesi ardına saklandığını belirten Eda Demirci, sözde Atatürkçülere de seslenerek, "Ben Atatürkçü öğretmenim. Peki Atatürkçüler beni niye savunmadınız? Her şeyiniz yalanmış." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı şiddet nedeniyle Sıla'yı aradığına dikkat çeken Demirci, kendisinin aranmadığını belirterek Kılıçdaroğlu'nun iki yüzlülüğünü de gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslenen Eda Demirci, destek istedi.





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