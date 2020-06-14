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FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'den olay açıklama: Bu adam benim her şeyimi çaldı!

FOX TV'nin haber sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, katıldığı bir yayında Küçükkaya tarafından kendisine uygulanan şiddeti anlattı. İsmail Küçükkaya, 9 Temmuz 2016'da dünya evine girdiği öğretmen Eda Demirci'ye yaklaşık 3 yıl süren evliliği boyunca adeta cehennemi yaşatmış! Fiziksel ve psikolojik şiddet, aldatma, tehdit gibi birçok olumsuz durumla karşı karşıya kaldığını ifade eden Eda Demirci, ekranlarda "kadına şiddet" konusunda duyar kasan Küçükkaya'nın maskesini de böylece yere düşürmüş oldu. Kırıkkale'de işlenen Emine Bulut cinayetine değinen Demirci, "Bir kadın sadece silahla bıçakla öldürülmüyor. Psikolojik şiddetle bir kadının ruhununu tamamen sömürüp onu hasta edebiliyorsunuz. İsmail aptal biri değil, kendi de,'Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım' dedi." İşte İsmail Küçükkaya'dan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddet nedeni ile kanser hastalığına yakalandığını ifade eden Eda Demirci'nin yaşadıkları...

14.06.2020 16:05 - Son Güncelleme: 14.06.2020 17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





