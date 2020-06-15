FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddeti anlattı

'AŞKINI GERÇEK SANDIM'

■ İsmail ikinci evliliğimdi. Daha önce liseden çocukluk aşkımla evlendim. Bazı kötü alışkanlıkları vardı, o yüzden ayrıldık. Hep aklıma annemin, "İkinizin de ikinci evliliği, bu çocuk oyunu değil" tembihleri geldi. İkinci kez birinden ayrılınca 'Bu kadında bir şey mi var?' diyecekler diye düşündüm. Annem bir yandan da "Yapma kurtar" diyordu. Çok sabır gösterdim, başkası olsa daha erken çekip giderdi. Ben kendime göre çok düşünerek evlendim. Bu ikinci evliliğim, öyle hevesli değildim. Ben İsmail'i tanıdıkça sevdim. O zaman söylediği sevgi sözlerini gerçek sandım.

■ İsmail'le yaşanan sancılı süreçlerden 1.5 yıl sonra anlaşmalı boşandık. Şartlar hiç eşit değildi. Avukat olarak Fatma Kezban Hatemi'yi tuttu. "10 avukatla geleceğim oraya, senin avukatını da satın alacağım" dedi. "Korkmuyorum senden senin arkanda halk varsa benim arkamda Allah var" dedim. Suç duyurularım geri döndü. Sabahlara kadar dilekçe yazıyorum. Tapulara gidip geliyorum, kendim uğraşıyorum. Kimse İsmail'in karşısına çıkmak istemiyor, korkuyor. Şahit bulamadım.

■ Bir şeyleri ispatlamak bu kadar zor olmamalı. "Kadınlara pozitif ayrımcılık var" diyorlar ama böyle pozitif ayrımcılık göremedim. Yaşadığım şeyler yüzünden göğüs kanseri oldum. Artık her şeyimi çalınmış olarak görüyorum. Duygularım dolandırılmış gibi geliyor. Çocuğum olma olasılığım çok düştü. Her ayın iki gününü hastanede geçireceğim, beş yıl çocuk yapamayacağım.

■ İsmail, Ahmet Hakan'ı da aramış, "İlk eşine de yapmış, bunun derdi para" demiş. İlk eşime bile ulaşmış, o da "Eda öyle biri değil, yapmaz, beni bir daha aramayın" demiş. İsmail, beni nereden vurabilir diye çok uğraşmış.

■ Biz o kadar dürüst gittik ki mahkemeye... Davada ben adresler neyse onu verdim. Onlar farklı adresler vermişler. Benim telefonda konuştuğum herkesin adresine, telefonlarına ulaşılmış, biz de talep ettik dökümanları almak için, eşit yargılanalım dedik ama bize verilmedi. Gerekçe; basın çalışanı olması. Takipsizlik aldı sürekli.