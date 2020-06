FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddeti anlattı

IŞIN TEDAVİSİ GÖRDÜM

■ İsmail hep "Bunun amacı para" diyor ya. Davada 1 milyon 200 bin TL tazminat istemiştim, bunun için de "50 bin dolar şuraya, 50 bin dolar buraya bağışlansın" demiştim ancak artık dayanamadım sadece altınlarımı aldım, boşandık.

■ Her günüm ayrı bir travmaydı. Şimdi niye konuşmak istedim? Çünkü dava bitti. Işın tedavim de bitti. 'Kadına şiddet çok fazla olmaya başladığı için bir yerde bir ses olabilir miyim?' dedim. Erkek arkadaşının saldırısına uğrayan Mutlu Kaya, İsmail'e seslenmiş, ondan yardım istemiş. O kızın, benim sağlığımı, hayallerimi, doğmamış çocuğumu çalan İsmail'den medet umması... Ekranda "Kadına şiddet" diyor, "Bunu yapan dışarıda olamaz" diyor Mutlu Kaya'ya... Bunları duyunca bütün vücudum uyuştu. İsmail, Mutlu için Cumhurbaşkanı'na seslenince şaşırdım. Benim seslenmem lazım. Halen benimle, kanser yaptığı kadınla uğraşacaksa, dava açarsa da mücadelemi veririm.

■ İsmail, Atatürkçülük maskesi arkasına saklandı. Ben de Atatürkçü bir öğretmenim, peki Atatürkçüler beni neden savunmadı? Her şey yalanmış.

■ Korkmuyorum dersem yalan olur. Her gün ekrana çıkan bir adam. Siz kendinizi anlatamıyorsunuz. Ben konuşmazsam insanlar beni anlar diye düşünmüştüm. Bu çok temiz bir düşünceymiş. Toplum bir şeyleri çok hızlı unutuyor, biz yaşadığımızla kalıyoruz.