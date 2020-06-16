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    • 16.06.2020 17:01
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    Son dakika: 'da takma zorunluluğu getirildi

    Gelen son dakika haberine göre, 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, il genelinde takma zorunluluğu getirildi.

    Bir ilimizde daha maske takmak zorunlu oldu

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, il genelinde takma zorunluluğu getirildi.

    Valilik'ten yapılan açıklamada, Vali Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Yalova genelinde maske takma zorunluluğu kararı aldığı belirtildi.

    Kovid-19'dan vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek adına ülkede salgının seyri ve ilde yaz mevsiminde görülen önemli nüfus artışı ile yaşanan nüfus hareketliliğinin göz önüne alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında açık alanlarda (Meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu-özel tüm kurum ve iş yerleri açık alanları dahil) maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

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