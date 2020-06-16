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    • 16.06.2020 09:12
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    FOX sunucusu 'nın eski eşi 'ye şiddeti yı ayağa kaldırdı! ‘Seni ekranda görmek istemiyoruz’

    'nin haber sunucusu 'nın eski eşi , katıldığı bir yayında Küçükkaya tarafından kendisine uygulanan şiddeti anlatmıştı. Gündeme bomba gibi düşen itiraflar yı ayağa kaldırdı. Bazı kullanıcılar İsmil Küçükkaya'nın skandal hareketine kadın hakları savunucularının sustuğunu söylerken bazıları ise "Eda Seninleyiz" paylaşımları yaptı. Kadın kullanıcılar İsmail Küçükkaya'yı ekranlarda görmek istemediklerini söylediler.

    FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! ‘Seni ekranda görmek istemiyoruz’

    Her yayınında kadın hakları, eşitlik, adalet, Atatürk kelimelerini dilinden düşürmeyen Fox TV spikeri İsmail Küçükkaya'nın, evlilikleri boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci'nin önceki gün Youtube'da anlattıkları tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Demirci'nin detaylarıyla yayınlanan röportajında yaptığı "İsmail hayatımı elimden aldı, üzüntüden kanser oldum" açıklamaları, herkesi üzdü.
    FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! ‘Seni ekranda görmek istemiyoruz’

    'YİNE SUSTURULDUM'
    Kadınlardan gelen destek mesajları sonrası Demirci sosyal medyada yeni bir açıklama daha yaptı. Küçükkaya'nın psikolojik şiddetinin devam ettiğini dile getiren Demirci, "Dava sürecinde gizlilik kararı sebebiyle susturuldum. Yaptığım açıklamaların ardından bana tüm bu acıları yaşatan Küçükkaya özür dilemek yerine üç ayrı tazminat davası açtığını iletti. Konuşma yasağı sebebiyle yine susmak zorunda kalabilirim. Adalet istiyorum" dedi.
    FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! ‘Seni ekranda görmek istemiyoruz’

    "EDA DEMİRCİ SENİNLEYİZ"
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun da attığı tweet'le Eda Demirci'nin yanında olduğunu dile getirdi: "Sadece neye hizmet ettiğine ve hangi tarafta olduğuna bakarak kadınları ve acılarını istismar edenlerden değiliz. Eda Demirci seninleyiz."
    FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! ‘Seni ekranda görmek istemiyoruz’

    SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN KÜÇÜKKAYA'YA TEPKİ
    BÜYÜK KADIN HAKLARI SAVUNUCULARI NİYE SUSUYORSUNUZ?
    Eda Demirci'nin şiddet gördüğünü anlatması üzerine sözde kadın hakları savunucularından ses çıkmaması ise büyük dikkat çekti.
    FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! ‘Seni ekranda görmek istemiyoruz’

    Eda Demirci'ye, dünkü açıklamalarından sonra kadınlardan büyük destek geldi. Birçok kullanıcı da Twitter'da TT olan Küçükkaya'ya nefret kustu. İşte o mesajlardan bazıları:
    Şiddeti uygulayan Küçükkaya olunca neden susuyoruz?
    Fenomencikler, büyük kadın savunucuları, adalet arayanlar hayırdır, niye üç maymunu oynuyorsunuz?
    Kadına şiddetin, hakaretin, aldatmanın, hiçbir siyasi partiyle alakası yoktur.
    FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! ‘Seni ekranda görmek istemiyoruz’

    Küçükkaya'nın eşinin boğazını mı kesmesini bekliyorsunuz? Sırf muhalif gazeteci, yıpranmasın diye bu sessizlik.
    Egosunu insanlığına tercih eden iğrenç adamlar ekranda olmamalı.
    Gücün buna yetiyor değil mi? Ekranlarda seni görmek istemiyoruz.
    Ahlak bekçiliği yapan Küçükkaya'ya bak sen.
    Teşhir edildin rezil mahluk.

    (Sabah)
    Haberler Güncel FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! ‘Seni ekranda görmek istemiyoruz’
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