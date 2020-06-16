FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti sosyal medyayı ayağa kaldırdı! ‘Seni ekranda görmek istemiyoruz’

'YİNE SUSTURULDUM'

Kadınlardan gelen destek mesajları sonrası Demirci sosyal medyada yeni bir açıklama daha yaptı. Küçükkaya'nın psikolojik şiddetinin devam ettiğini dile getiren Demirci, "Dava sürecinde gizlilik kararı sebebiyle susturuldum. Yaptığım açıklamaların ardından bana tüm bu acıları yaşatan Küçükkaya özür dilemek yerine üç ayrı tazminat davası açtığını iletti. Konuşma yasağı sebebiyle yine susmak zorunda kalabilirim. Adalet istiyorum" dedi.