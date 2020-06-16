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    • 16.06.2020 17:17
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    : , 'de bir askeri birliğe düzenlenen terör sını kınadı

    haberine göre , 'de bir askeri birliğe düzenlenen ve çok sayıda askerin hayatını kaybetmesine yol açan terör sını kınadı.

    Türkiye'den o saldırıya kınama

    ndan yapılan yazılı açıklamada, 'nin Segou bölgesindeki Bouki-were köyünde bir askeri birliğe yönelik 'da gerçekleştirilen terör sında çok sayıda askerin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Mali'nin başkenti Bamako'nun kuzeyinde askeri bir konvoya 14 Haziran'da düzenlenen saldırının ardından kayboldan 44 askerden 24'ü ölü bulunmuştu.

    Mali Silahlı Kuvvetlerince (FAMA) yapılan açıklamada, Moritanya sınırına yakın Segou bölgesinde askeri konvoya kurulan pusu sonrası düzenlenen operasyonda, 24 askerin cesedine ulaşıldığı, 8 askerin kurtarıldığı belirtilmişti.

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