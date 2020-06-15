FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın maskesi düştü, eski eşi Eda Demirci'ye destek yağdı! Dayakçı İsmail'i teşhir ediyoruz

Ekranlarda kadına şiddet konusunda ahkam kesen, öğretmenlere sahip çıkarak atama konusunda destek olan ve onları el üstünde tutmamız gerektiğini söyleyen, her fırsatta Atatürkçülük maskesinin ardına sığınan FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın maskesi, eski eşi Eda Demirci'nin anlattıkları sonrası düştü.
Youtube üzerinden katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Demirci, İsmail Küçükkaya ile geçirdiği evliliği süresince yaşadıklarını anlattı. Öğretmen olduğu için aşağılandığını, Küçükkaya tarafından çok kez aldatıldığını ve aldatmaları yakalayınca psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Demirci, üzüntüden göğüs kanseri olduğunu itiraf etti.
İşte Demirci'nin Küçükkaya ile geçirdiği kabus gibi evlilik süreciyle ilgili anlattıklarından öne çıkanlar
"SEN BİR ÖĞRETMENSİN" DİYEREK KÜÇÜMSEDİ
Sunduğu haber programında sürekli olarak öğretmenlere saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini söyleyen ve onlara hak ettikleri değerin verilmediğini söyleyen Küçükkaya'nın eski eşini "Sen bir öğretmensin" diyerek aşağıladığı ortaya çıktı. Küçükkaya'nın ünlü olmasını kullandığını söyleyen Eda Demirci, "Sen bir öğretmensin ben İsmail Küçükkaya'yım. Farkında değilsin herhalde" diyerek kendisine hakaret ettiğini söyledi.
"BAŞKA KADINLARLA MESAJLAŞIP FOTOĞRAFLARINI ATIYOR"
Küçükkaya ile evli kaldığı süre boyunca aldatıldığını da açıklayan Demirci, FOX sunucusunun başka kadınlarla mesajlaşarak onlara fotoğraflar attığını açıkladı. Küçükkaya'nın başka kadınlarla mesajlaşmalarını yakaladığını itiraf eden Demirci, "Dışarı çıkdığında başka kadınlarla mesajlaşıyor. Onlara fotoğraflarını atıyor, onlar da ona atıyor." dedi.
" 'SENİN YÜZÜNÜ DAĞITIRIM' DEDİ, SONUNDA YAPTI"
Evliliği süresinde psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddete uğradığını da belirten talihsiz kadın, Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini söyledi.
KADIN HAKLARI SAVUNUCUSU SAHİP ÇIKMAMIŞ
Uğradığı psikolojik ve fiziksel şiddet sonucu İsmail Küçükkaya'nın programlarına da çıkan kadın hakları savunucusu Canan Güllü'ye ulaşmaya çalıştığını söyleyen Eda Demirci, kendisine sahip çıkılmadığını aktardı. Küçükkaya'nın programlarında kadın haklarını savunan Güllü'nün, kendisinin telefonlarına bile dönmediğini aktardı.
MAHKEMEDE TUZAK KURMUŞ
Demirci, boşanma sürecinde Küçükkaya'nın kendisine adeta tuzak kurduğunu açıklarken; sağlık problemi yaşadığı dönemde FOX sunucusunun kendisine destek olmayarak konserlere gidip eğlendiğini açıkladı. Bu nedenle büyük bir hayal kırıklığına uğradığını itiraf eden Demirci, Küçükkaya'nın mahkemeye bunun tam tersi bir olayı işleri kendi lehine çevirmek için sunduğunu söyledi.
"KILIÇDAROĞLU SILA'YI ARADI BENİ HİÇ ARAMADI"
İsmail Küçükkaya'nın Atatürkçülük maskesi ardına saklandığını belirten Demirci, sözde Atatürkçülere de seslenerek, "Ben Atatürkçü öğretmenim. Peki Atatürkçüler beni niye savunmadınız? Her şeyiniz yalanmış." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı şiddet nedeniyle Sıla'yı aradığına dikkat çeken Demirci, kendisinin aranmadığını belirterek Kılıçdaroğlu'nun iki yüzlülüğünü de gözler önüne serdi.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslenen Eda Demirci, destek istedi.
HER GÜNÜM TRAMVAYDI
Her günüm ayrı bir travmaydı. Şimdi niye konuşmak istedim? Çünkü dava bitti. Işın tedavim de bitti. 'Kadına şiddet çok fazla olmaya başladığı için bir yerde bir ses olabilir miyim?' dedim. Erkek arkadaşının saldırısına uğrayan Mutlu Kaya, İsmail'e seslenmiş, ondan yardım istemiş. O kızın, benim sağlığımı, hayallerimi, doğmamış çocuğumu çalan İsmail'den medet umması... Ekranda "Kadına şiddet" diyor, "Bunu yapan dışarıda olamaz" diyor Mutlu Kaya'ya... Bunları duyunca bütün vücudum uyuştu. İsmail, Mutlu için Cumhurbaşkanı'na seslenince şaşırdım. Benim seslenmem lazım. Halen benimle, kanser yaptığı kadınla uğraşacaksa, dava açarsa da mücadelemi veririm.
ANNEME 'BAK KIZINI 40 YIL YÜRÜYEMEZ HALE GETİRİRİM' DEMİŞ
Bir gün 'Sadakat ya siyahtır ya beyazdır, gri olmaz' diye bir şey paylaşmıştım. Çıldırmış. Annemi aramış, tehdit etmiş, "Eda'yı 40 yıl yürüyemez hale getiririm" demiş. Bu konuşma sonrası kendisiyle bir saat konuştuk. "Sana mı inanacaklar, bana mı, sen kimsin?" dedi. Ondan sonra anlaşmalı boşanmaktan vazgeçtim, "Bu kadar çirkin bir adama dava açacağım" dedim. Her gün ekranda 'Anneler, kadınlar' diyor, sonra benim annemi tehdit ediyor. "Orası sahne, bu benim konseptim" diyor. Ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi "Oy vermeye gelmedin mi?" diye mesaj attı bana.
BAKANLIKLAR VE CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YARDIM İSTEDİ
İsmail Küçükkaya'nın hem psikolojik hem de fiziksel şiddetine maruz kalan Eda Demirci, Küçükkaya'nın açıklamalarından ötürü kendisine 3 ayrı tazminat davası açtığını açıkladı. Demirci, "Psikolojik şiddet devam ediyor. Dava sürecinde gizlilik kararı sebebi ile susturuldum. Dün yaptığım açıklamaların ardından bana tüm bu acıları yaşatan İsmail Küçükkaya yine özür dilemek yerine 3 ayrı tazminat davası açtığını iletti. Konuşma yasağı ile yine susmak zorunda kalabilirim. Adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklamalarda bulunan Eda Demirci, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili yardım istedi.
Demirci'nin yaşadıklarını korkusuzca anlatması ve hala İsmail Küçükkaya tarafından tehdit edilmesi sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı, talihsiz kadına destek olurken; Küçükkaya'ya ise tepki gösterdi.
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