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    • 16.06.2020 Gazete
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    FOX'un dayakçı sunucusu 'dan eski eşe "sus payı": 550 bin liraya anlaşmıştık, konuşmaması gerekirdi

    Sunucu , eski eşine şiddet uyguladı! Genç kadın, “Adalet istiyorum” diyerek yaşadığı korku dolu günleri anlattı. şoka uğradı. Dayakçı sunucu ise skandal bir açıklama yaptı: 550 bin lira tazminat verdim. Sussun!

    'Dayak' saati
    FOX TV'de programıyla ekrana gelen , her daim kadın haklarından bahsetti. Ancak aynı hassasiyeti eşine göstermedi. Eda Demirci, evlilikleri boyunca Küçükkaya'dan şiddet gördüğünü söyledi.





    Genç kadın "Sağlığımı, hayallerimi, doğmamış çocuğumu elimden aldı. Üzüntüden kanser oldum" diyerek yardım istedi. , dayakçı sunucuya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Küçükkaya'dan ise skandal bir açıklama geldi. Avukatları aracılığıyla açıklamada bulunan Küçükkaya, 550 bin liralık anlaşma gereği eski eşinin susması gerektiğini söyledi! Çift, 4 yıllık evliliklerini 30 Ocak'ta bitirdi.


    Haberler Güncel FOX'un dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya'dan eski eşe "sus payı": 550 bin liraya anlaşmıştık, konuşmaması gerekirdi
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