FOX TV'de Çalar Saat programıyla ekrana gelen İsmail Küçükkaya, her daim kadın haklarından bahsetti. Ancak aynı hassasiyeti eşine göstermedi. Eda Demirci, evlilikleri boyunca Küçükkaya'dan şiddet gördüğünü söyledi.
Genç kadın "Sağlığımı, hayallerimi, doğmamış çocuğumu elimden aldı. Üzüntüden kanser oldum" diyerek yardım istedi. Türkiye, dayakçı sunucuya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Küçükkaya'dan ise skandal bir açıklama geldi. Avukatları aracılığıyla açıklamada bulunan Küçükkaya, 550 bin liralık anlaşma gereği eski eşinin susması gerektiğini söyledi! Çift, 4 yıllık evliliklerini 30 Ocak'ta bitirdi.
Genç kadın "Sağlığımı, hayallerimi, doğmamış çocuğumu elimden aldı. Üzüntüden kanser oldum" diyerek yardım istedi. Türkiye, dayakçı sunucuya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Küçükkaya'dan ise skandal bir açıklama geldi. Avukatları aracılığıyla açıklamada bulunan Küçükkaya, 550 bin liralık anlaşma gereği eski eşinin susması gerektiğini söyledi! Çift, 4 yıllık evliliklerini 30 Ocak'ta bitirdi.