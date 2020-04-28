İsveç'te koronavirüs teşhisi konmasına rağmen tedavi edilemeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken'in ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesini 'şov' olarak sunan CHP'nin kanalı TELE 1 skandal bir yayına imza attı.
BAKAN'IN KÖYLÜSÜ YALANI!Reklam karşılığında İmamoğlu'ndan özür dileyen Can Ataklı'nın program yaptığı TELE 1'in, 'İsveç muhabiri' olarak ekrana çıkardığı Seda Şanlıer, Batman'ın Gercüş ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve bu şehirden İsveç'e göç eden Emrah Gülüşken'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'dan köylüsü olduğu yalanını söyledi. Şanlıer, asılsız iddiasını Gülüşken'in Türkiye'ye getirilmesinin şov amaçlı yapıldığının ispatı olarak gösterdi.