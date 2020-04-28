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    • 28.04.2020 11:13
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    ’nin favori kanalı 1 İsveç lobiciliğine başladı! hakkındaki çirkin iftira böyle ifşa oldu

    'nin kanalı 1 skandal haberlerine bir yenisini daha ekledi. İsveç'te korona teşhisi konmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 'in Türkiye'ye getirilmesini hazmedemeyen CHP yanlısı kanal, akılalmaz bir yalana imza attı.

    TELE1 İsveç lobiciliğine başladı
    İsveç'te koronavirüs teşhisi konmasına rağmen tedavi edilemeyerek eve gönderilen 'in Türkiye'ye getirilmesini 'şov' olarak sunan 'nin kanalı 1 skandal bir yayına imza attı.

    BAKAN'IN KÖYLÜSÜ YALANI!

    Reklam karşılığında İmamoğlu'ndan özür dileyen 'nın program yaptığı TELE 1'in, 'İsveç muhabiri' olarak ekrana çıkardığı Seda Şanlıer, 'ın Gercüş ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve bu şehirden İsveç'e göç eden Emrah Gülüşken'in Sağlık Bakanı 'nın 'dan köylüsü olduğu yalanını söyledi. Şanlıer, asılsız iddiasını Gülüşken'in Türkiye'ye getirilmesinin şov amaçlı yapıldığının ispatı olarak gösterdi.

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