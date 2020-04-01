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yandaşı 'dan bir skandal daha! Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yemin etmediğini iddia etti!

Skandal açıklamaları ile algı operasyonlarının vazgeçilmez ismi , bu sefer de yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Karaismailoğlu’nu hedef aldı. Ataklı bugünkü programında, Bakan Karaismaioğlu’nun Meclis’te yemin etmeden göreve başladığını iddia etti. Ancak yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün ’nda yemin etmişti. Ataklı’nın bu asılsız iddiaları hükümete karşı manipülasyon çalışmalarının bir örneği olduğu için sosyal medyada büyük tepki çekti.

  • Güncel
  • 01.04.2020 17:05
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 17:26
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CHP yandaşı Can Ataklı'dan bir skandal daha!

TELE1'de yayınlanan "Gün Başlıyor" programında hükümet karşıtı açıklamalarda bulunan yandaşı , bir skandala daha imza attı.

Ataklı bu sabah sunduğu programda yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Meclis'te yemin etmeden göreve başladığını iddia etti.

Ataklı, "O adam yeni gelen yemin etti mi mesela? 'nın hükmü bu. Yemin etmeden göreve başlayamaz imza atamaz. Şuana kadar gazetelerde ve internette görmedim yemin ettiğine dair bir şey. Dün Meclis açıktı. 'na gidip yemin etmesi lazımdı. Bakanlar gidip orada yemin ediyorlar. Ama Saray'a çıktı belki de Tayyip Erdoğan'a demiştir belki, 'valla reisim iyi çalışacağım' dediyse yemin etti tamam demiş olabilirler" ifadelerini kullandı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN YEMİN KARELERİ SERVİS EDİLMİŞTİ
Ancak Karaismailoğlu, dün Meclis kurulunda yemin etmiş, ajanslar yemin ederken çekilen kareleri tüm medya kuruluşlarına servis etmişti.

Ataklı'nın bu asılsız iddiası sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENE NEFRET DOLU SÖZLER!
Öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandığı ilk gün sunucu Can Ataklı, ders veren öğretmenin başörtüsü olması üzerinden nefret saçtı. Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmen gösterilmesinin yanlış olduğunu iddia eden Ataklı, 'Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var, maalesef var.' diye konuşmuştu.

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