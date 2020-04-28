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    • Spor
    • 28.04.2020 Gazete
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    : Ülkemle gurur duyuyorum

    Formasını giydiği ’i ihmalkârlıkla suçlayan , “’nin ambulans uçakla İsveç’ten vatandaşımızı getirmesi ile gurur duydum. İsveç’te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok!” dedi.

    Ülkemle gurur duyuyorum
    Adana Demirsporlu , 'nin 'te yaşayan 47 yaşındaki Emrah Gülüşken için ambulans uçak göndermesinin kendisinin göğsünü kabarttığını söyledi. İsveç 'nda forma giyen Erkan, "İsveç'te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Orada ölsen daha iyi. Hastaneye almazlar şu an. Kuzenlerim de virüs oldu, hepsi evde kalıyor. Devletimizin uçak gönderdiğini gördüm ve ülkemle gurur duydum" dedi.



    TÜM DÜNYA GÖRDÜ
    Erkan ayrıca, "İsveç'in bakamadığı hastayı ambulans uçakla ülkemize getirdik. Bütün dünya nasıl bir millet olduğumuzu gördü" diye konuştu.

    BAKANLAR TÜRKİYE'Yİ ÖVÜYOR
    İsveç'teki bakanların dahi Türkiye'yi övdüğünü söyleyen Erkan, "Bu durumdan ötürü herkesin gururlanması lazım. Diğer ülkelere göre çok ilerideyiz" dedi.

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