Adana Demirsporlu Erkan Zengin, Türkiye'nin İsveç'te yaşayan 47 yaşındaki Emrah Gülüşken için ambulans uçak göndermesinin kendisinin göğsünü kabarttığını söyledi. İsveç Milli Takımı'nda forma giyen Erkan, "İsveç'te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Orada ölsen daha iyi. Hastaneye almazlar şu an. Kuzenlerim de virüs oldu, hepsi evde kalıyor. Devletimizin uçak gönderdiğini gördüm ve ülkemle gurur duydum" dedi.
TÜM DÜNYA GÖRDÜ
Erkan ayrıca, "İsveç'in bakamadığı hastayı ambulans uçakla ülkemize getirdik. Bütün dünya nasıl bir millet olduğumuzu gördü" diye konuştu.
BAKANLAR TÜRKİYE'Yİ ÖVÜYOR
İsveç'teki bakanların dahi Türkiye'yi övdüğünü söyleyen Erkan, "Bu durumdan ötürü herkesin gururlanması lazım. Diğer ülkelere göre çok ilerideyiz" dedi.
TÜM DÜNYA GÖRDÜ
Erkan ayrıca, "İsveç'in bakamadığı hastayı ambulans uçakla ülkemize getirdik. Bütün dünya nasıl bir millet olduğumuzu gördü" diye konuştu.
BAKANLAR TÜRKİYE'Yİ ÖVÜYOR
İsveç'teki bakanların dahi Türkiye'yi övdüğünü söyleyen Erkan, "Bu durumdan ötürü herkesin gururlanması lazım. Diğer ülkelere göre çok ilerideyiz" dedi.