CHP'li isimlerden skandal koronavirüs iftirası

Yaklaşık 3 ay önce Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, kısa sürede tüm dünyayı tehdit altına aldı. Çin'in ardından özellikle İtalya, İran, Güney Kore, Fransa ve İspanya gibi ülkeler başta olmak üzere 115 ülkeye yayılan koronavirüs 4 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, 100 binden fazla insanı ise etkiledi.

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, Türkiye aldığı sıkı tedbirlerle koronavirüs salgınından bugüne kadar en az etkilenen ülkelerin başında geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada Türkiye'deki ilk vakanın tespit edildiği açıklanırken, hastanın sağlık durumuna ve alınan tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

CHP'Lİ MUHALİFLERDEN KORONAVİRÜS PROVOKASYONU

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından günlerdir virüsün Türkiye'ye gelmesini bekleyen ve bundan çıkar sağlama peşine düşen bazı muhalif isim ve gazeteler akla mantığa sığmayan iddialarla yetkilileri hedef aldı.

IMF tarafından 4 Mart'ta açıklanan koronavirüsün vurduğu ülkelere kredi desteği paketi nedeniyle Türkiye'nin bu destekten yararlanmak için vaka açıklaması yaptığını iddia edenler arasında Sözcü Gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Tele1'de yayın yapan Merdan Yanardağ, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat gibi isimler yer aldı.

"IMF AÇIKLAMAYI YAPALI TAM 6 GÜN OLDU!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Murat Muratoğlu'na tepki gösterdi ve "IMF açıklamayı yapalı tam 6 gün oldu! Keşke kendi ülkesinden nefret etmenin, cahilliğin, etkileşim bağımlılığının tedavisi olsaydı" ifadelerini kullandı.

ŞENER'DEN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından koronavirüsün etkisinin altı ay sürdüğü takdirde iktidarın ayakta kalamayacağını iddia etti.

Şener, "N'olacak bu memleketin hali? Haberler kötü. Benden duymuş olmayın. Dünya ekonomisi çöküşe doğru yol alıyor. Eğer koronavirüs bu hızla yayılır ve etkisini altı ay sürdürürse, hiçbir ülkede hiçbir iktidar ayakta kalamaz! Dostlar! Yeni bir dünyaya merhaba!" iddiasında bulundu.





Sol Haber Gazetesi, resmi Twitter hesabından; "Koronavirüs: Hazır mıyız Türkiye?" şeklinde açıklamada bulundu.

Yılmaz Özdil ise koronavirüs üzerinden Oda TV provokasyonu yaptı. Oda TV'nin MİT şehidini afişe etmesi skandalına atıfta bulunan Özdil, "Koronavirüsün hangi şehirde çıktığını yazmak MİT kanununa aykırı mı?" dedi.