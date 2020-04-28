İsveçli doktorlar, 'Covidli Emrullah Gülüşken'i ölüme terk etti. Kızı Leyla sosyal medyadan yardım istedi.
Türkiye, özel jet gönderdi. Aileyi Ankara'ya getirdi. 8 saatlik operasyon yabancı medyanın manşetine yerleşti:
Aftonbladet (İsveç): Ankara, sadece bir kişi için uçak kaldırdı.
La Repubblica (İtalya): Türkiye, hastasını İsveç'te bırakmadı.
Le Figaro (Fransa): 3500 kilometrelik sağlık operasyonu...
Emrullah Gülüşken'in sağlık durumu iyi...
Leyla Gülüşken
HASAN'I DA KURTARIYO'RUS'
Sağlık Bakanlığı, Rusya'da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi. Bezmihal Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ne götürülen Türk öğrenci, "Coronavirüs nedeniyle ameliyatım gerçekleşmiyordu. Sağlık Bakanımıza beni buraya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızı da bu hizmetleri verdiği için şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Türkiye, özel jet gönderdi. Aileyi Ankara'ya getirdi. 8 saatlik operasyon yabancı medyanın manşetine yerleşti:
Aftonbladet (İsveç): Ankara, sadece bir kişi için uçak kaldırdı.
La Repubblica (İtalya): Türkiye, hastasını İsveç'te bırakmadı.
Le Figaro (Fransa): 3500 kilometrelik sağlık operasyonu...
Emrullah Gülüşken'in sağlık durumu iyi...
Leyla Gülüşken
HASAN'I DA KURTARIYO'RUS'
Sağlık Bakanlığı, Rusya'da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi. Bezmihal Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ne götürülen Türk öğrenci, "Coronavirüs nedeniyle ameliyatım gerçekleşmiyordu. Sağlık Bakanımıza beni buraya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızı da bu hizmetleri verdiği için şükranlarımı sunuyorum" dedi.