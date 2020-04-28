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    • 28.04.2020 Gazete
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    'nin ambulans uçakla yaptığı operasyon dünya manşetlerinde: 3500 kilometrelik sağlık operasyonu

    , ’in tedavi etmediği Coronalı gurbetçiyi özel jetle kurtardı. Dünyayı hayran bıraktı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Rusya'da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi.

    Man'jet'i attık
    li doktorlar, 'Covidli Emrullah Gülüşken'i ölüme terk etti. Kızı Leyla sosyal medyadan yardım istedi.
    , özel jet gönderdi. Aileyi Ankara'ya getirdi. 8 saatlik operasyon yabancı medyanın manşetine yerleşti:

    Aftonbladet (İsveç): Ankara, sadece bir kişi için uçak kaldırdı.
    La Repubblica (İtalya): Türkiye, hastasını İsveç'te bırakmadı.
    (Fransa): 3500 kilometrelik sağlık operasyonu...




    Emrullah Gülüşken'in sağlık durumu iyi...



    Leyla Gülüşken




    HASAN'I DA KURTARIYO'RUS'
    Sağlık Bakanlığı, Rusya'da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi. Bezmihal Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ne götürülen Türk öğrenci, "Coronavirüs nedeniyle ameliyatım gerçekleşmiyordu. Sağlık Bakanımıza beni buraya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızı da bu hizmetleri verdiği için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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