ABD'nin Ankara Büyükelçisi açıklamasında "Amerikan hükümeti adına Türk hükümeti ve Türk halkına cömert bağışları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'ye, cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesi gönderilmişti.





MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemelerinin TSK'ya ait uçağımıza yükleme işlemleri tamamlandı. Uçağımız #COVID19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleriyle birlikte Ankara Etimesgut'tan havalandı" denildi.



