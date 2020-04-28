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    • 28.04.2020 11:00
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    Son dakika: ABD Büyükelçisi'nden 'ye yardım teşekkürü

    Son dakika haberi... ABD'nin David M. Satterfield, 'nin ABD'ye tıbbi yardımına ilişkin teşekkür mesajı yayınladı. Büyükelçi, "Amerikan hükümeti adına Türk hükümeti ve Türk halkına cömert bağışları için teşekkür ediyoruz" dedi.

    ABD Büyükelçisi'nden Türkiye'ye teşekkür

    ABD'nin açıklamasında "Amerikan hükümeti adına Türk hükümeti ve Türk halkına cömert bağışları için teşekkür ediyoruz" dedi.

    'ın talimatı üzerine , Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'ye, cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesi gönderilmişti.

    MSB'DEN AÇIKLAMA
    'ndan yapılan açıklamada, "ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemelerinin 'ya ait uçağımıza yükleme işlemleri tamamlandı. Uçağımız #COVID19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleriyle birlikte Etimesgut'tan havalandı" denildi.

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