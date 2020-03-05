Son dakika: Bakan Soylu'dan Tele1 muhabirine sert tepki: Yunan medyasının oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz 05.03.2020 13:00

Son dakika haberi... Edirne'de incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, provokatif haberleriyle bilinen Tele1 kanalının muhabirinin sınırdan geçişlerle ilgili sayılara ilişkin sorusuna tepki gösterdi. Soylu, 'Yunan medyasının oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz' ifadelelerini kullandı.

Edirne'de sınır bölgesine incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tele1 televizyonu muhabirinin geçiş sayılarıyla ilgili bir sorusuna tepki göstererek şunları söyledi:

"Siz kimin tarafındasınız, hiç Türkiye'nin tarafında olduğunuz belli değil. Sizin yaptığınız Yunan tarafının çarpıtmasını ifade ettiniz.

Biz 127 bin insan yakaladık, burada geçen sene kaçarken. Nereden kaçarken, sınırdan. Tek tek saydık. Şimdi yakalamıyoruz. Sadece bir şey yapıyoruz, geçenleri sayıyoruz. Sınır bölüğümüz 6 kilometrelik arayla beraber kimin ne kadar geçtiğin bilmektedirler.





BM de iyi biliyor, tek tek kimin nereye gittiğini. Onların nereye geçtiği de belli. Söylüyorum tekrar, 4. Mekanize Mıntıkası'nda 53 bin 323, 54. mıntıkada 85 bin 747.

Karakol karakol da söyleyeceğim. Türkiye vatandaşısın ama hizmetin başka yere, devletine itimat et.

Yunan medyasının oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz. Sen Yunan askerleriyle birlikte takip et"

