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    Son dakika: 'den flaş açıklaması! Türkiye ve Rusya'dan 6'ncı ortak devriye

    Son dakika haberine göre , 'de Rus unsurlarıyla birlikte 6. kara ve hava devriyesinin yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib’deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." denildi.

    Türkiye ve Rusya'dan İdlib'de 6'ncı ortak devriye

    , 'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

    Haberler Güncel Son dakika: MSB'den flaş İdlib açıklaması! Türkiye ve Rusya'dan 6'ncı ortak devriye
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