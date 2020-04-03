Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci, 29 Mart Pazar günü görev yapan 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattında çalışan otobüste yolcu fazlalığını gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle kendisine ve otobüse binen yolculara hakaret eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İMAMOĞLU, ONGUN VE SAYMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mücahit Birinci, fotoğrafı çeken vatandaşı "tescilli trol", otobüse binen vatandaşların tamamını "parayla tutulmuş troller" olarak gösteren ve şahsını hedef alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ve Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"İMAMOĞLU VE ONGUN, OTOBÜS SEFERLERİNİ AZALTARAK TOPLUM SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATTI"

Mücahit Birinci, koronavirüs salgınına toplu taşıma sefer sayıları yüzde 50 oranında azaltan, tramvay vagonları da 8'den 4'e indiren Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un toplum sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

HAKARET, İFTİRA, HALKI KİN VE NEFRETE SEVK ETME SUÇU

Mücahit Birinci suç duyurusunda, sosyal-görsel medya yolu ile kişilik haklarının ağır surette ihlal, hakaret, iftira, halkı kin, nefret, öfke ve düşmanlığa sevk etme, toplum sağlığını tehlikeye atma ve halkı aşağılama suçunu işlediği iddia edilen Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve İsmail Saymaz'ın cezalandırılmasını talep etti.

Suç duyurusunda, suça iştirak eden diğer gerçek ve tüzel kişi yayın organlarının genel yayın yönetmenlerinin de cezalandırılmasını istedi.

BİRİNCİ: "EKREM İMAMOĞLU 5 SENE İÇİNDE SİYASETİN İÇİNDE BULUNMUŞ OLDUK"

Mücahit Birinci, suç duyurusunda, 2012 tarihinden bu yana siyasetin içerisinde olduğunu, 2014-2019 tarihleri arasında Beylikdüzü Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilliği ve grup sözcülüğünü 5 yıl boyunca ifa ettiğini, hali hazırda avukatlık mesleği ile iştigal ettiğini belirterek, "İşbu vazife boyunca, şu an İBB'yi idare eden zat olan Ekrem İmamoğlu ile, 5 sene boyunca o Beylikdüzü Belediye Başkanı ve tarafım da Belediye meclis üyesi ve grup sözcüsü olarak siyasetin içinde bulunmuş idik" ifadelerini kullandı.

"COVİD-19 VİRÜSÜ SEBEBİYLE MİLLETİMİZ CİDDİ TEHDİT ALTINDA..."

Mücahit Birinci, suç duyurusunda; ülkemiz ve dünyada bir salgın haline gelmiş ve toplum sağlığını çok ciddi bir şekilde tehdit eden COVİD-19 virüsü sebebiyle, milletimizin ciddi bir tehdidin altında olduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Bu tehdit ile ilgili, devletimizin yetkili kurumları, gerekli tedbirleri almak suretiyle, ülkemizin ve aziz milletimizin, tehdidi en az zararla atlatması için büyük çaba sarf etmektedirler. Bunun yanı sıra, İllerimizde de Valiliklerimiz mesele ile ilgili, azami çaba ve ihtimamı, virüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden bu yana, en üst seviyede almaktadırlar."

"TOPLU TAŞIMA SEFER SAYILARI YÜZDE 50 ORANINDA AZALTILMIŞ, AYRICA TRAMVAY VAGONLARI DA 8'DEN 4'E İNDİRİLMİŞTİR"

"Buna rağmen, maalesef, yine kamuoyunca malum olduğu üzere, ki İBB'yi idare eden zatın, kamuoyuna yansıyan gerek beyanları gerek sosyal medyada yayınlanan paylaşımları neticesi sabittir, İstanbul'da, toplu taşıma sefer sayıları %50 oranında azaltılmış, ayrıca tramvay vagonları da 8'den 4'e indirilmiştir. Bu husus toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımızın da malumudur."

"TOPLU TAŞIMALARDA YIĞILMALAR, VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI AÇISINDAN CİDDİ RİSKLER OLUŞTURACAĞI BİLİMSEL GERÇEKTİR"

"İBB'nin, onu yöneten zatın talimatlarıyla gerçekleştirdiği bu fiil, maalesef, toplu taşıma araçlarında, zaman zaman, bazı saatlerde yığılmalara sebebiyet vermektedir. Her ne kadar genel yolcu azalmasından bahsedilebilecek ise de, bazı saatlerde bu tür yığılmaların olduğu, tarafımıza iletilen, sosyal medyada paylaşılan, TV haber kanallarında yayınlanan görüntülerle sabittir. Toplu taşımalardaki bu yığılmaların, özellikle de COVİD-19 salgını süresince, vatandaşlarımızın sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabileceği, bilimsel bir gerçektir."

"SEFER SAYISININ ARTIRILMASI GEREKİR"

"Biz, sosyal medya hesabımız olan @birincimucahit adlı profilimizden, bunun İstanbul için ciddi risk olduğunu defaatle, görüntü ve videolarla paylaşmış durumdayız. Bu noktada da, diğer pek çok siyasetçi, belediye başkanı ve gazeteciler gibi, İBB'nin bu uygulamasını, açık bir şekilde eleştirmiş bulunmaktayız. Eleştirinin yanı sıra, İBB'yi idare eden Ekrem İmamoğlu'na, toplu taşıma sefer sayısının azaltılması şöyle dursun, halk sağlığı açısından, bu salgın döneminde kar-zarar hesabı yapılmadan, sefer sayılarının artırılması için gereğinin yapılması hususunda, sosyal medya hesabımızdan, birçok siyasi gibi, tavsiyelerde bulunduk. Kolladığımız ne idi? Elbette vatandaşlarımızın sağlığı idi."

"SEFER SAYISI AZALTILDI"

"Bununla da kalmadık, İBB'nin, otobüsleri sefer sonunda ilaçlaması noktasında, Murat Ongun tarafından paylaşılmış tweeti, retweet ettik, uygulamayı destekledik. Yaptığımız iş, İBB'nin, bu kritik süreçte, vatandaşlarımızın sağlığının korunması noktasında, azami dikkate teşvik etmek idi."

"Fakat biz bu tavrı ortaya koymamışız, Belediyecilik noktasında, İBB'yi idare eden zata doğru işleri göstermemişiz, teşvik etmemişiz gibi, İBB başkanı, verdiği talimatın arkasında durdu, zaman zaman çok kalabalıklaşan toplu taşıma seferlerine rağmen, sefer sayılarını arttırmamaya, %50 azaltılmış olduğu şekliyle uygulamaya ısrar ile devam etti."

"TOPLU TAŞIMAYI KULLANAN İSTANBULLULARIN SAĞLIKLARI RİSKE ATIMIŞTIR"

"Bu noktada, ısrar ile yapılan bu mantık dışı uygulama ile kanaatimce, İBB'yi idare eden zat, halk sağlığını tehlikeye atma noktasında fiil ika etmiş bulunmaktadır. Bu ısrarlı uygulamaların, görselleri ortada iken, vatandaşlarımızın bazı seferlerde burun buruna yolculuk ettikleri sabit iken, bir belediye başkanın bu umursamaz ve ısrarcı tavrı, çok açık bir şekilde sadece toplu taşımayı kullananların değil, tüm İstanbulluların sağlıklarını riske atar niteliktedir. Bu hususla ilgili gerekli soruşturmanın yapılmasını talep etmekteyiz."

"MURAT ONGUN, HEM ŞAHSIMI HEM DE OTOBÜSE BİNEN VATANDAŞLARA HAKARET ETMİŞTİR"

"Sosyal medya hesabımdan, daha önce de defaatle başka başka toplu taşımalara ait olarak yayınladığım gibi, doluluk görüntülerini ihtiva eden bir fotoğrafı, 29 Mart 2020 tarihinde paylaşmam neticesi, İBB Başkan sözcülüğü ve yanısıra Otobüs A.Ş. Yönetim kurulu başkanlığı ve bir İBB iştirakinin de yönetim kurulu üyeliğini yaptığını bildiğim Murat Ongun isimli şahıs, kendine ait Twitter hesabından, gerek şahsım, gerek fotoğrafını paylaştığım otobüse binen vatandaşlar hakkında, dilekçede dahi ağza almaya utandığım bir galiz üslupla, gerçek dışı ve tamamen algıya yönelik paylaşımlarda bulunmaya başladı."

"Bu zat, otobüsteki yolcuları "parayla tutulmuş troller", tarafımı da bunu sosyal medyada yayan "trol hesap" olarak nitelemiş ve gerek otobüsteki vatandaşları, gerek tarafımı sosyal medya ve bir kısım yazılı-görsel medya organizasyonlarında, tahkir edip, hedef göstermiş bulunmaktadır."

"MURAT ONGUN, İFTİRA VE HEDEF GÖSTERMEKTEDİR"

"Ben Beylikdüzü'nde grup başkan vekili iken, bu zat (Murat Ongun), yine Ekrem İmamoğlu'nun medya ve iletişimden sorumlu danışmanlığını yapmakta idi. Dolayısıyla beni tanımaktadır. Trol olmadığım da, herkesten önce bu zatın malumudur. Düşünün, adı, soyadı, işi, gücü, adresi, siyasi geçmişi kamuoyunun malumu olan şahsımı, üstelik kendisi de bizzat tanımasına, Beylikdüzü'nde çeşitli sosyalortamlarda, benle sohbet etmeye çalışmasına, tarafımla tokalaşmasına rağmen, tarafımızı, trol olarak nitelemesi sanıyorum ki belli bir motivasyonladır. Dolayısıyla bu bir iftira ve hedef göstermedir. Üstelik bu zat, çok takipçili hesabından, tarafımın paylaştığı tweeti de ekleyerek, tarafımı alenen hedef göstermiş ve kişilik haklarımı ağır surette ihlal etmiştir."

"OTOBÜSE BİNEN VATANDAŞLARIMIZIN TAMAMI AŞAĞILANMIŞTIR"

"Vatandaşlarımızın hakkı, benim inancıma göre, benimkilerden üstün olması hasebiyle, asıl daha önemlisi, bu zat, yine çok takipçili twitter hesabından, aşağıda zikredeceğim otobüse binen vatandaşlarımızın tamamını "parayla tutulmuş troller" olarak göstermiş ve bunu twitter üzerinden yaymıştır. Şu virüs salgınında, sabah, özellikle pazar günü aşırı seyreltilmiş seferler yapan toplu taşımaya binmek zorunda kalan vatandaşlarımızın tamamını "parayla tutulmuş troller" olarak nitelemek, açık bir şekilde halkı aşağılamak suçu teşkil eder. Bu jakoben, kendini, diğerlerinden üstün gören kötü zihniyeti, huzurlarınızda da bir kez daha kınıyorum."



"İBB'yi idare eden Ekrem İmamoğlu adlı şahıs da, sözcülüğünü yapan Murat Ongun'un, benim ve vatandaşlarımız açısından suç olduğu açık bir şekilde ortada olan tweetini, 4 milyon küsür takipçinin bulunduğu şahsi Twitter hesabından yayarak, açık bir şekilde, hem halkı aşağılama, hem de tarafımın kişilik haklarını ağır surette ihlal edilmesi fiillerine iştirak etmiş ve bu fiilleri işlemiştir. Çok açık bir şekilde yineliyorum ki, ne Mücahit Birinci "trol"dür, ne de aziz milletimizin şerefli fertleri "parayla tutulmuş troller"dir"

"EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN, ŞAHSIMI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞMAKTADIR"

"Şimdi bunca yaygarayı bunlar neden çıkardılar soruları akla düşmektedir. Aşağıda, bunların bu iftiralarında nasıl sarpa sardıklarını detaylı şekilde izah edeceğim. Fakat, bunların bu itibarsızlaştırmayı, Beylikdüzü Belediye Meclis grubundaki, bu ikiliye karşı sergilediğimiz muhalefet ve dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili, gerek ihalelerdeki birtakım hukuka aykırılıklar, gerek diğer bazı olaylar ile ilgili hakkında, kamu adına meclis üyesi sıfatıyla kullandığımız yetkiye dayanarak, İçişleri Bakanlığı'na yaptığımız şikayetler, açtığımız dava ve suç duyuruları neticesi yaptığı kanaatindeyiz. Şahsın genel yapısını, fiillerini tüm detayıyla bildiğimiz ve bu noktada kamuoyunu aydınlatmaktan geri durmadığımız için, başta Ekrem İmamoğlu adlı zat olmak üzere, Murat Ongun, tarafımı itibarsızlaştırmaya, susturmaya çalışmakta ve açık bir şekilde hedef göstermektedir."

"HALKIN SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILMAKTADIR"

"Paylaşmış olduğum ve bunların, üzerinde algı çalışmalarını ve tüm galiz suçları ika ettikleri tweetimdeki bilgi şudur: Boğazköy-Bakırköy hattında, 29 Mart 2020 günü saat 06.00 seferini yapan, 146 nolu seferdeki, A17737 kapı nolu, 34 GA 8527 plaka sayılı otobüsün aşırı dolu olduğu, bunun bu salgın sırası kabul edilebilir olmadığı, Belediye'yi idare eden zatın, yanlış uygulamalar ile toplum sağlığını tehlikeye attığı ve bu tweetimin suç duyurusu olarak algılanması talebini ihtiva etmektedir. Dolayısıyla işbu dilekçeyi kaleme alırken dahi fikrimin bundan farklı olmaması sebebiyle, zat hakkında bu fiilden dolayı da suç duyurusunda bulunmaktayım."

"Murat Ongun'un attığı tweetlerde, fotoğrafımızın sahte olduğu, o otobüsün kalabalık olmadığı şeklinde bir beyan ve iddiası yoktur. Yani otobüsün kalabalık olduğu noktasında fikir birliği vardır. Fakat, zat, yukarıda beyan ettiğimiz gibi, otobüse binenlerin, zorla bindiklerini, bunun bir organizasyon olduğunu, bu vatandaşlarımızın da paralı troller olduğunu beyan ve iddia etmiş bulunmaktadır."

"FAZİLET DURAĞINA İLİŞKİN TEK GÖRÜNTÜ PAYLAŞILAMAMAKTADIR"

"Ongun detayla otobüse, 47 kişinin, Fazilet Durağı'ndan toplu şekilde bindiğini ifade etmiştir. Bizim ve Türkiye'nin en saygın gazetecilerinin, TV programcılarının, birçok siyasetçinin, milletvekillerinin, Murat Ongun'dan, bu Fazilet Durağı'ndan binen 47 kişinin görüntüsünü istemiş olmasına rağmen, Ongun, göz boyama maksadı ile, bir otobüs içi görüntüsünü servis edebilmiş ve fakat iddia ettiği Faizlet Durağı'na ilişkin tek görüntü paylaşamamıştır. Zira gerçekleri konuşmamaktadır."

"Zat, aleyhime bir algı faaliyetinin içinde olduğu için, gerçekler onu ilgilendirmemektedir. Toplum sağlığını yakından ilgilendiren, tarafımıza envai çeşit isnat ve hakaretler edilmiş ve vatandaşlarımızın aşağılandığı bu hususla ilgili, Sayın Savcılık makamından hassaten talebimiz, 47 yolcunun toplu şekilde zorla bindiği iddia edilen Fazilet Durağı'na ilişkin görüntülerin, civar kameralardan veya diğer imkanlarla elde edilmesi noktasındadır."

"Twitter hesabımızda, otobüsün hareketi ile ilgili program kayıtları da mevcuttur. Buna göre, mezkur otobüs Fazilet Durağı'ndan, adeta durmadan, yanaşması, durması, kalkması, 15-20 saniyede geçmiş gitmiştir. Bu kadar kısa sürede hareket eden otobüse 47 kişinin, bir de zorla bindiği iddiası, akıllara ziyan bir uydurmadır."

Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin, vatandaşların nasıl organize edildiğini, vatandaşların hangi yollarla trol olmak ve sağlıklarını tehlikeye atma pahasına, sabah kalkıp, inanılmaz bir "trol motivasyonu" ile otobüsü doldurduğu hususlarını da açığa kavuşturmaları gerekmektedir. Otobüste, bu ikili tarafından, trol olarak nitelenen vatandaşlarımızın kimler olduğu, ikilinin iddiasına göre, kimlerden, hangi kanallarla para edindikleri araştırılmalıdır."



"Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu adlı şahısların, birlikte ika ettikleri bu fiil soyut ve düzmecedir. Ayrıca hayatın olağan akışına da son derece aykırıdır. Kim, temas ile bulaştığını bildiğimiz COVİD-19 virüsü aramızda kol gezerken, ölmek pahasına, sabahın köründe bir otobüsü doldurur? Bu akıl dışı fikri uydurmayı, sayın Savcılığımızın yüksek idrakına havale ediyoruz."

"İBB başkanı sözcüsü sıfatının yanısıra, aynı koltuğa sığdırdığı üç karpuzdan biri olan, Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu başkanı olan Ongun'un, bu tür gerçek dışı beyanlara, halkı aldatmaya yönelik iddialara, neden, hangi motivasyonlarla başvurduğu hususu da araştırılması gereken başka bir konudur."

"İSMAİL SAYMAZ, ALGI KLİKİNİN YAYINCISI OLARAK HAKARET ETMEKTEDİR"

"İsmail Saymaz'a gelince, bu şahıs da, kendi twitter hesabından, Murat Ongun'un, tarafımı ve otobüse binen vatandaşları, kendi düşük seviyeli, hakaret ihtiva eden yorumlarını da ekleyerek, yüksek takipçili hesabından paylaşmıştır. Fotoğrafı çeken vatandaşa "tescilli trol", tarafımıza da bunu yayan kişi olarak lanse etmiş, adeta bu hadiseye, kumpas ve organizasyon havası vermeye çalışmıştır."



"Bu şahıs (İsmail Saymaz), kendi beyanına göre gazetecidir. Dolayısıyla, şahsın, delil ve belgelere dayanarak haber yapması kendisinden beklenir. Oysa, elinde hiçbir belge ve delil olmadan, işin kumpas olduğunu, olayın organizasyon dahilinde gerçekleştiğini iddia edebilmiştir. Aslında bu gazetecinin de yapması gereken, böyle bir organizasyon var ise bunu deşifre etmek, organizasyonun başı demeye getirdiği tarafıma cevap hakkını kullandırmak, organizasyon üyesi "parayla tutulmuş troller" dedikleri şahısların kim olduklarının, kimden, hangi tarihte, ne kadar bedeli hangi yollarla aldıklarının ortaya koyması idi. Buna neden gerek duymadığı ortadadır. Saymaz, gerçeklerin peşinde değildir. Bu zat, tam tersine, bir algı klikinin yayıncısı şeklinde hareket etmiştir. Dolayısıyla şahsın da, tarafımı hedef alarak, kişilik haklarımı ağır surette zarara uğrattığı ortadadır. Şahsın gerekli cezaya çarptırılmasını talep etmekteyiz."



"Soruşturma esnasında belli olacak, tarafımın aleyhinde bu karalama kampanyasına dahil olan medya organlarının sorumlu yöneticileri hakkında da suç duyurum mevcuttur. Bunların tek tek tespit edilmesi zaman almaktadır. Bu hususla ilgili de bunlar tespit edildiğinde, soruşturmanın onlar aleyhine de genişletilmesi talebimiz mevcuttur."

FAZİLET DURAĞI'NDAN 47 YOLCU DEĞİL 3 YOLCU BİNMİŞ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; İETT'ye ait otobüse bir duraktan 47 kişinin bindiğine yönelik iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

29 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsüne Fazilet Durağı'ndan 3 vatandaşın bindiği tespit edildi. Otobüse Fazilet durağından 29 Mart Pazar günü saat: 06.13.51; saat:06.16.07 ve saat:06.16.48'de üç yolcunun bindiği öğrenildi.

ŞOFÖRE DE YALAN SÖYLETMİŞLER!

Murat Ongun'un, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan şahsi hesabından 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan'ın görüntülü açıklamasını yayınladı. Şoför Ertuğrul Aslan, "62 (Kağıthane-Kabataş) hattında çalışıyorum. 62 hattında Pazar günü saat:06.15'te o kadar yolcunun bir anda arabaya binmesi imkansız derecesindedir" iddiasında bulundu.

Şoför Ertuğrul Arslan'ın söz konusu açıklamaları da gerçeği yansıtmıyor. 29 Mart Pazar günü Fazilet durağından sadece 3 yolcunun bindiği tespit edildi.

ONGUN'UN; 22 MART PAZAR GÜNÜ OTOBÜSE SADECE 1 YOLCU BİNDİĞİ İDDİASI DA YALANLANDI

Murat Ongun, 22 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan İETT otobüsüne 1 yolcu bindiğine ilişkin iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıkmıştı. 22 Mart Pazar saat:06.22'de çekilen görüntülerde; 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattının geçtiği Harmantepe durağında 20 kişinin beklediği ve otobüse bindiği görülüyor.

ESENYURT ARASLI VE KİPTAŞ DURAKLARINDAN 41 YOLCU DEĞİL 21 YOLCU BİNMİŞ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un, 29 Mart Pazar günü görev yapan 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattında çalışan otobüsle verdiği bilgilerin de gerçek dışı olduğu tespit edildi. Murat Ongun'ın, söz konusu otobüsün Esenyurt Araslı ve Kiptaş duraklarında 41 yolcu bindiği iddiasının da gerçek dışı olduğu, Kiptaş durağından 8, Esenyurt Araslı durağından 13 olmak üzere 21 yolcunun otobüse bindiği tespit edildi.



OTOBÜS ŞOFÖRÜ ERTUĞRUL ARSLAN'LA 8 YOLCU ARASINDA İRTİBAT BULUNMUYOR

29 Mart 2020 tarihinde saat: 06:00- 06:45 34 EH 8524 plaka sayılı 62 No'lu Kağıthane- Kabataş İETT Otobüsü Şoför Ertuğrul Arslan'la, Fazilet Parkı durağını kullandığı değerlendirilen 8 şahsın kendi aralarında herhangi bir irtibat bağının bulunmadığı öğrenildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ AHMET TİRYAKİ İLE 13 YOLCU ARASINDA DA İRTİBAT BULUNMUYOR

34 GA 8527 plaka sayılı 146 No'lu Boğazköy-Bahçeşehir-Bakırköy otobüs şoförü Ahmet Tiryaki'nin 29 Mart 2020 günü saat 05:50-06:00 saatleri arasında Esenyurt Araslı ve Kiptaş duraklarını kullandığı değerlendirilen 13 şahsın kendi aralarında herhangi bir irtibat bağının bulunmadığı öğrenildi.



YOLCULARIN MESLEKLERİ

Fazilet durağından binen yolcuların mesleklerinin servis şoförü, konfeksiyon işçisi, aşçı, temizlik görevlisi, çaycı, çöpçü ve güvenlik görevlisi olduğu tespit edildi.

Esenyurt Araslı ve Kiptaş durağından binen yolcuların mesleğinin ise; şoför, temizlik görevlisi, bulaşıkçı, hasta hizmetlisi, garson, depocu, emekli, aşçı, soğutmacı ve havalandırmacı ve işçi olduğu öğrenildi.

Söz konusu kişiler arasında herhangi bir irtibatın bulunmadığı, şahısların belirtilen saatlerde işlerine gidiyor olabileceğinin değerlendirildiği tespit edildi.

EKREM İMAMOĞLU DA, "GÖRÜNTÜLERİ İZLERKEN KANIM DONDU DEDİ AMA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAMADI!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon programına katıldı. İmamoğlu, sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğrafı hakkında konuştu ve "Süreci araştırdık. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi…" iddiasında bulundu.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN AÇIKLAMASINDA, ORGANİZE FAALİYET OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı'nın yazılı açıklamasında; 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattı / B1530 No'lu otobüsün sadece 1 duraktan Fazilet Durağı'ndan araca aynı anda 47 yolcunun binişi olduğu iddia edilerek, şöyle denilmişti:

"Bu daha önce karşılaşılmamış bir durumdur. Aracı kullanan şoför uyarısına rağmen binişin gerçekleştiğini söylemiş ve 10 dakika sonra yeni araç geleceği söylendiği halde aynı anda 47 kişi otobüse binmiştir. 1 önceki hafta 30 durak boyunca sadece 1 yurttaşımızı taşıyan aracımıza önlemlerin arttığı 1 hafta sonra aynı anda Pazar sabahı 06:00'da 47 kişinin binmesi daha önce karşılaşılmamış bir durumdur. Bu şüpheli durum kameralarla da tespit edilmiştir."

Sadece 1 hafta önce 1 kişinin bindiği otobüse 1 hafta sonra toplamda 71 kişinin binmesi üstelik bunun 47 tanesinin aynı duraktan olması, organize bir faaliyetin gerçekleştiğinin göstergesidir."

KENAN KIRAN / SABAH