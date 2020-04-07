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    • 07.04.2020 18:50
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    olduğunu iddia ederek lere hakaret savuran kişi hakkında soruşturma başlatıldı

    'da yapılan yol kontrolünde olduğunu iddia eden ve lerle tartışarak hakaretler savuran kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Polislere hakaret savuran sözde yarbaya soruşturma!

    'da yapılan yol kontrolünde olduğunu iddia eden ve lerle tartışan kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yol kontrol uygulama noktasındaki polis memurları ile yarbay olduğunu iddia eden araç sürücüsü arasında geçen hakaret içerikli tartışmanın, kentte, İzmir-Bursa otoyolu gişelerinde bulunan polis uygulama noktasında 31 Mart'ta gerçekleştiği belirtildi.

    Açıklamanın devamında, "Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli, Valiliğimiz tarafından da idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

    "YARBAYIM BEN YARBAY"
    Yol kontrolünde durdurulduğu için polislerele tartışmaya başlayan ve yarbay olduğunu iddia eden şahıs, polis memuruna hitaben "Komiserlere dahi askerlik yaptırdım." dedi.

    Emniyet mensubunun "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabı üzerine "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam ilgilendirmiyor. Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı kaldı geriye." dedi.

    "MAAŞIN KAÇ PARA EDERİN KAÇ PARA"
    Polis memurunun bu sözlere tepki göstermesi üzerine de bir amir gibi "Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben yarbay." dedi.

    Polis memuruyla tartışmaya devam eden şahıs, bu kez daha inanılmaz bir söz sarf etti ve "Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" dedi.

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