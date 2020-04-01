Türkiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımalarda sosyal mesafe kararı aldı. Buna göre ülkenin birçok yerinde belediyeler, toplu taşıma araçlarını vatandaşların sağlığı için kuralına uygun olarak organize etti.





SEFER SAYILARINI AZALTIP VATANDAŞIN HAYATINI RİSKE ATTI

3 gündür İstanbul'daki yoğun olan toplu taşımalardan gelen görüntüleri İBB yalanlarken, aynı görüntüler dün de devam etti. Seferler azaltılınca metrobüs ve otobüslerde büyük yoğunluk yaşandı ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. Tıklım tıklım olan otobüs ve metrolarda işe gitmek zorunda kalan vatandaşlar hem tedirgin oldu, hem de tepki gösterdi.







VATANDAŞA TROLL DETİP İFTİRA ATTILAR!

Toplu taşımalardaki yoğunluk görüntülerine ilişkin açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, yaşananların 'organizasyon' olduğunu söyleyip başarısızlıklarına iftirayla kılıf bulmaya çalışmıştı.