Bazı ülkelerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların sonlandırılmaması gerektiğini belirten Sözcü Lindmeier, "En önemli şey, önlemleri erkenden bırakmamak. Aksi takdirde tekrar başa dönülebilir" uyarısı yaptı.

"EN BAŞA DÖNÜLEBİLİR"

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, sanal bir basın toplantısı düzenledi. Lindmeier, şu ifadeleri kullandı:

Yapılacak en önemli hatalardan biri sokağa çıkma uygulamalarının erken bir şekilde kaldırılmasıdır, aksi takdirde en başa dönülebilir. Bu aynı hastayken yataktan erken çıkmanız ve hızlı bir şekilde tekrar hastalık belirtileri göstermeniz gibi bir durum.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS

Worldometer internet sitesine göre Kovid-19 salgınında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, ölü sayısı son 24 saatte 636 kişi artarak, 16 bin 523'e yükseldi. Salgının başından beri toplam 132 bin 547 kişiye virüs bulaştığı, iyileşenlerin sayısının ise 20 bin 996'ya ulaştığı açıklandı.

İspanya'da ise Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 169'a çıkarken, vaka sayısı 135 bin 32'ye yükseldi.

Dünya genelinde en fazla vaka sayısının tespit edildiği ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 467'ye yükselirken, vaka sayısı 356 bin 7'ye ulaştı.

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesinde yaşayan Nadia isimli kaplanda Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Salgından en fazla etkilenen bir başka Avrupa ülkesi Fransa'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 833 artarak 8 bin 911'e yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı 98 bin 10'a, iyileşenlerin sayısı ise 17 bin 250'ye çıktı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülkenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini açıkladı.

İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373'e yükseldi. Vaka sayısı ise 51 bin 608 oldu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, devam eden koronavirüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırılan Başbakan Boris Johnson'ın moralinin yerinde olduğu ve bir süre daha gözlem altında kalacağı belirtildi.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de, klinik durumu ağır vakaların sayısının hafta sonundan itibaren 300'ün altına indiği bildirildi. Başkenti Pekin'de ise salgınının yayılmasını önlemek üzere alınan tedbirlerin uzun süre devam etmesinin planlandığı bildirildi.