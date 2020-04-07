Türkiye koronavirüs ile mücadeleye odaklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Bilim Kurulu'nun önerileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile bir bir hayata geçiriliyor. Devlet her alanda vatandaşlarına koşarken, Başkan Erdoğan, "Bu günlerde bir olmayacaksak, ne zaman beraber olacağız" diyerek herkesi seferberliğe davet etti. 83 milyon tek yürek olurken, Fox TV yine skandal işlerle Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alıyor. Devletin seferberlik ilan ettiği günlerde CHP'li belediye başkanlarının çalışmaları ile hükümeti kızdırdığı yalanını öne süren Fatih Portakal ve Fox TV'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki geldi. Cesur, "Derdiniz nedir kardeşim, neyin kara propagandası bu?" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN BİRLİK BERABERLİĞİNİ YİNE HEDEF ALDILAR

Fox TV sık sık muhalefetin sözcülüğüne soyunduğu haberlerle gündeme geliyor. Fox'un birlik beraberliği hedef alan haberlerini koronavirüs salgını bile durduramadı. Fatih Portakal'ın sunduğu 'Fox Anahaber' programında CHP'li belediye başkanlarının çalışmalarının, hükümeti kızdıracağı şeklinde bir haber servis edildi.

Türkiye'nin koronavirüse karşı teyakkuza geçtiği günlerde 83 milyonun dayanışmasını hedef alan haber, birçok kişinin tepkisini çekti. Fox'un haberine tepki gösterenler arasında Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da yer aldı. Cesur, devletin teyakkuzda olduğunu ve koronavirüs salgını ile mücadele ettiğini belirtti, "Derdiniz nedir kardeşim, neyin kara propagandası bu?" ifadeleri ile Fatih Portakal'a sert tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI'NDAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Fox TV'nin doğrudan birlik beraberliği hedef alan haberine sosyal medya hesabı Twitter'dan şu sözlerle tepki gösterdi:

Ülke pandemi ile mücadele ediyor; devlet, hükümet teyakkuz halinde, FOX TV ve Fatih Portakal'ın gündemine, manşetine bakın: "Yine Kızdırcaklar"

Derdiniz nedir kardeşim, neyin kara propagandası bu?

BAŞKAN ERDOĞAN 'ORTAK DÜŞMAN' SÖZLERİ İLE SEFERBERLİK ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsün birlik ve beraberlik içinde kurallara riayet edilerek yenileceğini ifade etmiş, vatandaşlara seferberlik çağrısında bulunmuştu. Erdoğan, zor günlerin beraberlikle aşılacağına dikkat çekerek, "Bugünlerde beraber olmayacaksak, bir olmayacaksak, ne zaman bir ve beraber olacağız" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan "Karşımızda tek bir düşman var" diyerek, "Aramıza fitne ve fesat sokulmasına izin vermeyelim. Düşmanın adı koronavirüstür" diye konuşmuştu. Erdoğan'ın birlik ve beraberlik çağrısının ardından Fox TV'nin haberinin maksatlı olduğu yorumları yapılıyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Fox TV'nin birlik ve beraberliği hedef alan maksatlı haberine oldukça sert tepki gösteren vatandaşlar oldu. Sosyal medyadan tepki yağan haber için yapılan bazı yorumlar şöyle:

Ne bekleniyor ki.. istediği kadar tarafsızım desin @fatihportakal doğaya aykırı. Olmaz yani. Eli dursa ayağı durmaz.

Derdi millet memleket olmayanın nifak odakları ile işbirliği yapmaları normal...

Bunların işi gücü tilkilik...

Bazen komedi izlemek lazım ben izliyorum gülüyorum bu cahillere

Bunlara ağır ceza verilmedikçe cesaretlenip daha çok azıtıyorlar

Millet anlamalı artık! Bunlar bir proje. Asla durmayacaklar! Çünkü ipleri başka ellerde.!

Dertleri milletin sinir uçlarına dokunarak algı yönetimi yaparak provakasyon peşinde olan bir güruh dikkate almayın

SKANDAL TWEET SONRASI BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Koronavirüs salgını kapsamında düzenlenen bağış kampanyası hakkında eleştirilerde bulunan Fatih Portakal, akşam saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan "Tekalifi Milliye hatirlatılıp 'zor gunlerden geciyoruz' denilerek mevduati veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermis bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef" şeklindeki ifadeleri paylaşmıştı.

Portakal'ın skandal ifadeleri sonrası süratle harekete geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan avukatları aracılığı ile Portakal hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun gerekçesi olarak, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler gösterildi.

SUFLE FETÖ'DEN

FOX'un tetikçisi Fatih Portakal "ironi" görünümlü tweetinde FETÖ'cülerle aynı dili kullandı. FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski editörü Celil Sağır'ın attığı ve FETÖ'nün bir diğer tetikçisi Emre Uslu'nun retweetlediği paylaşımda Portakal ile aynı ifadelere yer verildi.

FOX TV FETÖ'CÜ GÜN'E SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Amerikan FOX TV, FETÖ'cü Ercan Gün'e sahip çıkmaya devam ediyor. Öyle ki Ercan Gün'ün ismi hala FOX TV'de 'Haber Planlama Müdürü' olarak yer alıyor. Fatih Portakal da tutuklu Ercan Gün için bir destek videosu yayınlayarak "enseyi karartma" ifadelerini kullanmıştı.

BDDK'DAN DA SUÇ DUYURUSU GELDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sunucu Fatih Portakal hakkında, sosyal medyadan bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler paylaştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

BDDK Hukuk İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, sunucu Fatih Portakal'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ BAZI TEPKİLER









