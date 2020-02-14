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  • Son Güncelleme: 14.02.2020 17:52

Son dakika: Sözcüsü Çelik'ten açıklaması!

Son dakika haberine göre 'den 6 milletvekili, katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle eski Genelkurmay Başkanı hakkında "hakaret"ten suç duyurusunda bulunmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi bundan sonra hiçbir milletvekili mecliste bir yasaya, meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan imza atamazdı.'' diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Başbuğ açıklaması!

Sözcüsü Ömer Çelik: "( hakkında suç duyurusu) AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi bundan sonra hiçbir milletvekili mecliste bir yasaya, meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan imza atamazdı."

O emekli generalin yaptığı açıklamayla 'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin ürünleri. 'nin 'nı terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelendirmek ahlaksızlığın ta kendisidir, vicdansızlığın ta kendisidir, akıl yoksunluğunun ta kendisidir."

"Çıkmışlar, utanmadan Cumhurbaşkanı'mıza 'diktatör' diyorlar. Siyaset biliminde, 'halkını gördüğü zaman tankın arkasına, topun, tüfeğin arkasına saklanana' diktatör denir. Bizim Cumhurbaşkanı'mızsa 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür."

"Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri Türkiye'nin içinde bazı siyasi partilerden duymak son derece üzüntü vericidir."

AYRINTILAR GELECEK...

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