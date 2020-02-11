CIA'in iması ve İlker Başbuğ'un çıkışı ne anlama geliyor? Yeni bir darbe hazırlığı mı var? 11.02.2020 12:54

İlker Başbuğ’un TBMM’yi hedef alan sözlerinin ardından CIA’in gölge kuruluşundan darbe iması gelmesi yeni bir darbe hazırlığı mı var sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, “Bunlar bir altyapı oluşturmaya çalışıyor da eldeki imkanları da sonuna kadar kullanmaya çalışacaklar. Ancak artık darbe söz konusu olamaz üst kademe harekete geçmediği sürece. Artık eskisi gibi değil” ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin bir değerlendirmelerde bulunan bir diğer isim ise Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş oldu. Kızıltaş, “Türkiye özellikle 15 Temmuz gecesi verilen o muhteşem mücadele ile ülke üzerinde bir takım kötü niyetleri olan çevrelere, bu işin pek kolay olmadığını gösterdik. Çünkü Türkiye’de hakikaten muhteşem bir karşı koyuş vardı. Gereken ders verildi” şeklinde konuştu.

CIA'in gölge kuruluşundan darbe iması ve İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamaları ne anlama geliyor? Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pazarcı, "FETÖ terör örgütü denildiği zaman Türkiye içinde gelişmiş büyümüş yerli bir örgütten bahsetmiyoruz. FETÖ denilen örgüt kökleri yurtdışında olan bir örgüt. Bunlar bir altyapı oluşturmaya çalışıyor da eldeki imkanları da sonuna kadar kullanmaya çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

CIA'in gölge kuruluşundan darbe iması ve İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamaları ne anlama geliyor? Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Bir kısmı gündemde tutmaya çalışıyor. Bir kısmının başka amaçları var ama bunu da köpürtmeye çalışan gerçeğe dönüştürmeye çalışan da bir takım çevreler var. FETÖ terör örgütü denildiği zaman Türkiye içinde gelişmiş büyümüş yerli bir örgütten bahsetmiyoruz. FETÖ denilen örgüt kökleri yurt dışında olan bir örgüt... Bunlar bir altyapı oluşturmaya çalışıyor da eldeki imkanları da sonuna kadar kullanmaya çalışacaklar. Ancak artık darbe söz konusu olamaz üst kademe harekete geçmediği sürece. Artık eskisi gibi değil." ifadelerini kullandı.

GEREKEN DERS VERİLDİ

Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ise, "Türkiye özellikle 15 Temmuz gecesi verilen o muhteşem mücadele ile ülke üzerinde bir takım kötü niyetleri olan çevrelere, bu işin pek kolay olmadığını gösterdik. Çünkü Türkiye'de hakikaten muhteşem bir karşı koyuş vardı. Gereken ders verildi. Kendisine güvenleri olmayan ve bir takım dış mihraklarla iş birliği içerisinde olan çevreler Türkiye'nin tekrar uluslararası sömürü sisteminin güdümüne girmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye şuanda Başkan Erdoğan'ın başkanlığında kendi ayakları üzerinde duran gerektiğinde masada gerektiğinde ise sahada sağlam adımlar atabilen bir ülke" dedi.