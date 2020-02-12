Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Grup Toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde FETÖ ile mücadele de vardı. Erdoğüan, son günlerdeki açıklamalarıyla tepki çeken İlker Başbuğ'a da yanıt verdi.



İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:



NİYE İHRAÇ ETMEDİNİZ? KİMİ ALDATIYORSUNUZ?

Kılıçdaroğlu sürekli yalan söyleyerek suçunu bastırmaya çalışıyor. Bugün eski Genelkurmay Başkanları'nın vasıtasıyla bir kampanya başlattılar. Meclis'te tam kadro destekledikleri düzenlemeyi AYM'ye götürenlerin kulaklarının kimler tarafından çekildiği ortadadır. Tüm milletvekillerimizin derhal dava açması önemlidir. Buradan soruyorum; malum Genelkurmay Başkanı bir diğer Genelkurmay Başkanı. Bunlar bildiriyi hazırladılar, yetmez. Her ikisinin de Genelkurmay Başkanlığı döneminde, 'Biz bu kadar FETÖ'cü subayı ihraç ettik' desinler. Bu sizin görevinizdi, niye ihraç etmediniz? Kimi aldatıyorsunuz?







Askeri şurada önümüze imza için getiriyorlardı. Bunların içinde çoğu zaman FETÖ'cü değil, bu Nurcuların içinde Kurtoğlu takımı vardır. Onların ihraç edildi olmuştur. Bunlara imza atmadık. Bunlar, onları atıyordu; niye FETÖ'cüleri atmadınız? Yalan söylüyorsun, yalan. Sadece yargıdakilerden endişe ettiğin için, korktuğun için bize bunları anlattınız. Açık, net söylüyorum; elinizde ihraç edebileceğiniz FETÖ mensubu subaylar vardı. Askeri istihbarat da vardı, niye çıkarmadınız? Niye bunları halletmediniz? Kimi aldatıyorsunuz?