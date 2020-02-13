İşte İlker Başbuğ ile FETÖ tarihine yolculuk! 13.02.2020 17:46

İlker Başbuğ’un TBMM’yi hedef alan açıklamaları büyük tepki çekmişti. Görev yaptığı dönemde FETÖ’den çok muhafazakar kesimle mücadele eden İlker Başbuğ ve FETÖ tarihi ile ilgili analizin detayları haberimizde.

İlker Başbuğ'un TBMM'yi hedef alan açıklamaları büyük tepki çekmişti. Görev yaptığı dönemde FETÖ'den çok muhafazakar kesimle mücadele eden İlker Başbuğ ve FETÖ tarihi ile ilgili analizin detayları haberimizde.

15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimleri 1973 ve sonrasında TSK'ya girdi. Yapılanma 1990'lara kadar hız kazandı. Aradan geçen onca yıldan sonra Eski Genelkurmay Başkanı bir iddia ortaya attı. Başbuğ, FETÖ'nün siyasi ayağını biliyorum mesajı verdi. Aslında Başbuğ, 25 Nisan 2009 tarihli skandal açıklamasıyla hafızlara kazınmıştı. Basın toplantısından 4 gün önce Poyrazköy'de yapılan kazılarda cephaneliklerin bulunmasının ardından konuşmuştu.

Bu kez de 21 yıl sonra skandal bir açıklama yaptı. Başbuğ 2009'da geçen ceza yasasını hatırlattı. Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önün açan 2009'daki düzenlemeyi imzalayan vekilleri FETÖ'nün siyasi ayağı ilan etti.