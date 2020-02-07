AK Partili vekillerin avukatları İlker Başbuğ hakkındaki dilekçeyi savcılığa verdi. Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın da arasında bulunduğu AK Partili 6 milletvekili, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM'nin yasa değişikliğine "FETÖ projesi" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.
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