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  • Son Güncelleme: 07.02.2020 16:46

Son dakika: lerden 'a suç duyurusu

Son dakika haberi... Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın da arasında bulunduğu AK Partili 6 milletvekili, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM'nin yasa değişikliğine "FETÖ projesi" diyen eski Genelkurmay Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Partili vekillerden İlker Başbuğ'a suç duyurusu

lerin avukatları hakkındaki dilekçeyi savcılığa verdi. Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın da arasında bulunduğu AK Partili 6 milletvekili, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM'nin yasa değişikliğine "FETÖ projesi" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.

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