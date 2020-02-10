Sabah Gazetesi yazarlarından Şebnem Bursalı, bugün köşesinde yazdığı yazıda son dönemde siyasilere ve Meclis'e FETÖ ile ilgili suçlamalarda bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a 7 yeni soru yöneltti. Bursalı ayrıca Başbuğ'un Tuncay Özkan'dan aldığı flash bellekle ilgili olarak 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'na hiçbir bilgi vermemesine de değindi.

İşte Şebnem Bursalı'nın "İlker Başbuğ'a 7 yeni soru" başlıklı yazısı

Gazeteci soru sorar. Biz de cumartesi günkü köşemizde Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ'a 7 soru sormuştuk. Önce sebebini, sonra kısaca soruları hatırlatıp yeni sorular soralım dedik. Zira sorduğumuz sorular yerine ulaşmış olacak ki; yazımıza ve sorularımıza ilave olarak yeni soruları ileten onlarca telefon, yüzlerce mesaj almamız da bundan olsa gerek. Gelin kısa hatırlatma ve sonra sizlerden de gelen yeni sorulara:

"2009 yılında askerlerin, özel mahkemelerde yargılama teklifini getirenler araştırılsın" diyerek, bu yasayı çıkaran Meclis'e ve siyasilere FETÖ suçlaması getiren İlker Başbuğ'a geçmişi hatırlatmıştık.

5 Ocak 2007 tarihinde, o dönem gazeteci olan bugünün CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'a, hiç tanımadığını söylediği birinden bir flash bellek gelir. Sözkonusu bellekte; TSK içindeki 15 bini aşkın subay ve astsubayın yaşam biçimi ve alışkanlıkları ile 86 general ile ilgili özel bilgiler, bunların FETÖ örgütü ile bağlantıları ve himmet ilişkilerinin yanısıra, FETÖ'ye karşı olan subaylarla ilgili (Alevi, Kürt, Solcu) gibi mezhepsel tanımlamalar ve özel yaşamlarına ilişkin karalama bilgileri bulunuyordu. Gazeteci Özkan bu bilgilerin yer aldığı flash belleği, o dönem yakın ilişki içinde olduğu, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı (KKK) İlker Başbuğ'a teslim eder.

Peki Başbuğ bu bellekle ilgili ne yapar? Bugün her fırsatta "FETÖ ile mücadele eden tek asker bendim" diyen Başbuğ, bu belleği Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na verir ve konu kendisi için burada kapanır.

Ta ki; 2017'de CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında bu olayı ve sözkonusu bellekteki FETÖ'cü fişlemeleri açıklayana kadar. Sonrasında hem Tuncay Özkan hem İlker Başbuğ yaptıkları açıklamalarla olayı doğrular. Ama Başbuğ açısından ilginç olan; bu itiraftan çok kısa bir süre önce 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'na bilgi ve ifade verirken bu olaydan hiç bahsetmemesiydi! Yani; Meclis'e FETÖ ile nasıl mücadele ettiğini anlatmak için gelmişti ama, yıllar evvel hem de yetkili bir konumdayken kendisine teslim edilen TSK içindeki FETÖ'cülerle ilgili hiçbirşey yapmadığını anlatmayı unutmuştu!