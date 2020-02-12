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  • 12.02.2020 11:48
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 11:59

Son dakika: Bakan Turhan'dan 'deki uçak sı ile ilgili çarpıcı açıklama: Aciz kalmış

Son dakika haberine göre Havalimanı'nda pistten çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin de yaralandığı uçak sıyla ilgili konuşan , ''Belli ki uçağı kullanan pilot insiyatif kullanmış ama kontrol etmekte aciz kalmış. Belgeler toplantı, karakutu incelendikten sonra gerçek ortaya çıkacak'' dedi.

Bakan Turhan'dan uçak kazası açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Havalimanı'nda yaşanan uçak sıyla ilgili "Uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmıştır, inisiyatif kullandıktan sonra da uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır" dedi.

PİLOT İNSİYATİF KULLANMIŞTIR
Bakan Turhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında pilotaj hatası olup olmadığı sorusuna, "Uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmıştır, inisiyatif kullandıktan sonra da uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır. Karakutu içindeki bilgi, verilerin açıklanmasından sonra olay daha da aydınlanacak" yanıtını verdi.

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