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Yine Pegasus yine olay! Pilot uçuşta bayıldı...

Pegasus Hava Yolları'na ait Viyana-İstanbul uçuşunu yapan Boeing 737-82R tipi uçağın , saat 10.40'ta Viyana'dan kalkış yaptıktan hemen sonra bilincini kaybetti. Uçakta korku dolu anlar yaşanırken devreye girdi. Pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Kule ekibi ile kurduğu bağlantı ile saat 14:35’de uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirmeyi başardı.

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