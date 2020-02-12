Yine Pegasus yine olay! Pilot uçuşta bayıldı...

Pegasus Hava Yolları'na ait Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan Boeing 737-82R tipi uçağın kaptan pilotu, saat 10.40'ta Viyana'dan kalkış yaptıktan hemen sonra bilincini kaybetti. Uçakta korku dolu anlar yaşanırken devreye ikinci pilot girdi. Pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Kule ekibi ile kurduğu bağlantı ile saat 14:35’de uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirmeyi başardı.
Viyana seferinin kaptanı havada bayıldı. İkinci pilot, uçağı sağ salim indirmeyi başardı.
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