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  • Son Güncelleme: 07.02.2020 15:35

İşte 'de yapan Pegasus uçağı pilotları! Fotoğrafları ortaya çıktı

'nın yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının kokpitinde ile yer alıyordu.

İşte kaza yapan uçağın pilotları

'nın İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Havalimanı'na inişinde pistte tutanamayarak yola savrulmuştu.

Uçağın kokpitinde yer alan ile first officer olarak adlandırılan da da yaralandı. Pondaag'ın 14 aydır Pegasus Hava Yolları'nda uçtuğu öğrenildi.

İşte o pilotlar:

UÇAĞIN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları kapsamında, olay yerindeki toprak yol düzeltiliyor.

Ekipler, hafriyat kamyonundan dökülen toprak ve taşların kepçeyle düzeltilerek yolun daha düzgün hale getirilmesinin ardından enkazı parçalamaya başlayacak.

Polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkmasına karşın bir itfaiye aracı da hazır bekletiliyor.

Uçak parçalara ayrılmasının ardından vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılacak.

YARALANANLARDAN 113'Ü TABURCU EDİLDİ
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralanan 180 kişiden 113'ünün taburcu edildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, saat 14.00 itibarıyla kazada yaralananlardan 113'ünün taburcu edildiği, 67 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Hastalarımızın 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 67'sinin tedavisi yatarak devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan 2 hastamızın da durumu orta-ağır seviyededir." bilgisine yer verildi.

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