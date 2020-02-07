İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında 3 kişi öldü, 180 kişi yaralandı. Enkazdan çıkan yolcular yaşadıkları dehşeti anlattı.
Alper Kulu: Büyük panik vardı, kırık kolla 30-40 metre rampayı çıktım. Herkes yardım istiyordu. Uçak patlayabilir anonsları duydum.
Engin Demir: Uçak piste çok hızlı bir şekilde indi. İçeride sıkıştık. Sürünerek kendi imkanlarımla çıktım. Çok büyük panik vardı.
EN KÜÇÜK KAZAZEDE
17 Aylık Ervanur, kaza anında annesi Semanur Soydaş'ın kucağından fırladı. Hafif yaralandı.
Pegasus uçağının kara kutuları incelemeye alındı. Boeing'den bir heyetin de geleceği açıklandı.
Çok başarılı bir diş hekimi olan Zehra, yardımsever kimliğiyle biliniyordu
AĞLATAN DETAY
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ıncenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Koçar'ın eşinin işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmirİstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koçar'ın diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Koçar, eşiyle beraber haftasonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı.
Ticaret Bakanlığında müfettiş olan Gökhan Koçar'a İstanbul'da görev çıktı. Bir gün önce İstanbul'a dönmek döndü. İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra Bilgi Koçar, uçak kazasında hayatını kaybetti. Eşi Gökhan Koçar ve aile yakınlarının teslim aldığı cenaze Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü. Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi bugün Tekirdağ'da toprağa verilecek.
HER ŞEY BİR ANDA OLDU
Uçak kazasının ardından yaralılar bölgede ki en yakın hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan Engin Demir, A Haber'e yaşananları anlattı. Demir, "İstanbul'a yaklaşırken uçağın üzerinde şimşek çaktı. İnişe geçtiği anda çok fazla sallantı oldu. Hızlı bir şekilde iniş gerçekleşti ve her şey birkaç dakika içerisinde yaşandı" dedi.
SONGÜL SOLDU
Faciada ölenlerden biri de 29 yaşındaki Songül Bozkurt'tu. Bozkurt, İzmir'de yaşıyordu. Ancak bir arkadaşıyla görüşmek için İstanbul'a uçmuştu. Yakınları, "Bekardı. Gezmeyi çok seviyordu. En son da Dubai'ye gitmişti" diye konuştu.
BİR AYDA İKİNCİ KAZA
Sabiha Gökçen'deki acı olay, son bir ayda Pegasus'un 2. kez yaşanan kaza olarak kayıtlara geçti. 7 Ocak 2020'de yine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aynı firmaya ait uçak pistten çıkmıştı. Art arda gelen kaza haberlerinin ardından, "ihmal" iddiaları gündeme geldi. Kule mi pilotaj hatası mı sorusu yanıt arıyor. Kazadan hemen önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki tane yolcu uçağı, şiddetli kuyruk rüzgarı nedeniyle pisti pas geçmişti. Pegasus uçağı pilotunun inme ısrarı da inceleniyor.
NANE AĞLADI
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, basın toplantısı düzenledi.
PİLOTLARA SORUŞTURMA
Uçak kazasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında uçağın Kaptan Pilotu Mahmut A. ve Güney Kore uyruklu Yardımcı Pilot Ferdinant P.'den, alkol ya da uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için kan örneği alınmasını istedi. Moleküler ve genetik inceleme izni alındıktan sonra da Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi yönünde karar aldı. Savcılık ayrıca 2 pilotun cep telefonlarına mahkeme kararıyla el konulmasını talep etti.
Alper Kulu: Büyük panik vardı, kırık kolla 30-40 metre rampayı çıktım. Herkes yardım istiyordu. Uçak patlayabilir anonsları duydum.
Engin Demir: Uçak piste çok hızlı bir şekilde indi. İçeride sıkıştık. Sürünerek kendi imkanlarımla çıktım. Çok büyük panik vardı.
EN KÜÇÜK KAZAZEDE
17 Aylık Ervanur, kaza anında annesi Semanur Soydaş'ın kucağından fırladı. Hafif yaralandı.
Pegasus uçağının kara kutuları incelemeye alındı. Boeing'den bir heyetin de geleceği açıklandı.
Çok başarılı bir diş hekimi olan Zehra, yardımsever kimliğiyle biliniyordu
AĞLATAN DETAY
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ıncenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Koçar'ın eşinin işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmirİstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koçar'ın diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Koçar, eşiyle beraber haftasonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı.
Ticaret Bakanlığında müfettiş olan Gökhan Koçar'a İstanbul'da görev çıktı. Bir gün önce İstanbul'a dönmek döndü. İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra Bilgi Koçar, uçak kazasında hayatını kaybetti. Eşi Gökhan Koçar ve aile yakınlarının teslim aldığı cenaze Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü. Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi bugün Tekirdağ'da toprağa verilecek.
HER ŞEY BİR ANDA OLDU
Uçak kazasının ardından yaralılar bölgede ki en yakın hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan Engin Demir, A Haber'e yaşananları anlattı. Demir, "İstanbul'a yaklaşırken uçağın üzerinde şimşek çaktı. İnişe geçtiği anda çok fazla sallantı oldu. Hızlı bir şekilde iniş gerçekleşti ve her şey birkaç dakika içerisinde yaşandı" dedi.
SONGÜL SOLDU
Faciada ölenlerden biri de 29 yaşındaki Songül Bozkurt'tu. Bozkurt, İzmir'de yaşıyordu. Ancak bir arkadaşıyla görüşmek için İstanbul'a uçmuştu. Yakınları, "Bekardı. Gezmeyi çok seviyordu. En son da Dubai'ye gitmişti" diye konuştu.
BİR AYDA İKİNCİ KAZA
Sabiha Gökçen'deki acı olay, son bir ayda Pegasus'un 2. kez yaşanan kaza olarak kayıtlara geçti. 7 Ocak 2020'de yine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aynı firmaya ait uçak pistten çıkmıştı. Art arda gelen kaza haberlerinin ardından, "ihmal" iddiaları gündeme geldi. Kule mi pilotaj hatası mı sorusu yanıt arıyor. Kazadan hemen önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki tane yolcu uçağı, şiddetli kuyruk rüzgarı nedeniyle pisti pas geçmişti. Pegasus uçağı pilotunun inme ısrarı da inceleniyor.
NANE AĞLADI
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, basın toplantısı düzenledi.
Toplantıya gözyaşları ile başlayan Nane, "Uçağın kara kutusu inceleniyor" dedi. Yaralı yolcular, Pegasus'tan hiçbir yetkilinin kendilerini aramamasına tepki gösterdi.
PİLOTLARA SORUŞTURMA
Uçak kazasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında uçağın Kaptan Pilotu Mahmut A. ve Güney Kore uyruklu Yardımcı Pilot Ferdinant P.'den, alkol ya da uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için kan örneği alınmasını istedi. Moleküler ve genetik inceleme izni alındıktan sonra da Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi yönünde karar aldı. Savcılık ayrıca 2 pilotun cep telefonlarına mahkeme kararıyla el konulmasını talep etti.
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