İşte Dilek Güngör'ün konuyla ilgili o yazısından bir bölüm:

Bu elim kazadan sonra Pegasus'un geçmişteki benzer hadiselerini araştırırken Gülsen Yalçın Yılmaz'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımına rastladım. Eşinin Pegasus'ta çalıştığını ancak bakımsız uçaklar, pilotlara yapılan mobbinglerle ilgili rapor tuttuğu için işten atıldığını söylüyordu. İrtibata geçtim... Uçak teknikeri eşi Güngör Yılmaz'ın Pegasus'ta çalıştığı dönemde tespit ettiği uygulamalara ait iddiaları yenilir, yutulur cinsten değil! Bu şikâyet dilekçelerini, ekleriyle birlikte devletin ilgili kurumlarına göndermişler.

Hatta şöyle söyleyeyim, Pegasus'la ilgili 8 ayrı dosyadan bahsediliyor.

Öğrendiğim kadarıyla, bunlar şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetleme Hizmetler Müdürlüğü'nde müfettişlerin incelemesinde...

Neler mi var bu dosyaların içinde?

Mesela, hat bakım sorumlularıyla, teknik ekiplerin ve genel müdürlüğün yazışmaları...

Örneğin, bir tanesi 6.Eylül.2019 tarihinde Adana uçağıyla ilgili...

Adana'daki hat bakım sorumlusuyla genel müdürlük arasındaki e-mail trafiğini içeriyor. Uçağın pilot koltuklarının bağlanmış olduğu kızakların aşındığı, acil önlem alınması, kızakların değişmesi gerektiği belirtiliyor. Bunun deftere işlenmesi durumunda uçağın kurallar gereği uçamayacağı söyleniyor. İddiaya göre, teknik personeli İstanbul'da olan Pegasus şirketi, uçağı o halde getirttiriyor.

Bir başka iddia...

Trabzon'da 13.01.2018'de pist başında manevra yaparken kontrolden çıkan TC-CPF kodlu uçakla ilgili...

Dilekçede yazılanlara göre, genel müdürlükten bazı kişiler kaza yapan Trabzon uçağından parçalardan birini alıp, başka bir uçağa takıyorlar. Doğruysa vahim! Zira, normalde, kaza kırım elemanlarının dışında kimsenin böyle bir yetkisi yok.

Dahası da var...



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