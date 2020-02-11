Son dakika: Havada büyük panik! Pegasus'un kaptan pilotu uçuş sırasında bilincini kaybetti 11.02.2020 15:54

Son dakika haberine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının ihmaller zincirleri aydınlatılmadan Pegasus ile ilgili bir skandal haber daha geldi. Pegasus Hava Yolları'na ait Viyana-İstanbul seferini yapan PC 902 sefer sayılı uçağın kaptan pilotu, saat 10.40'ta Viyana'dan kalkış yaptıktan hemen sonra bilincini kaybetti. Uçakta korku dolu anlar yaşanırken devreye ikinci pilot girdi. Pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Kule ekibi ile kurduğu bağlantı ile saat 14.41'de uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirmeyi başardı. Uçağın havadaki korku dolu anları pistteki amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. 5 Şubat'ta meydana gelen uçak kazasında da 183 kişiyi taşıyan Pegasus'a ait uçak pistten çıkmıştı. Üç parçaya ayrılan uçakta üç kişi hayatını kaybetmişti.

Pegasus Hava Yolları'na ait PC 902 sefer sayılı uçağın kaptan pilotu, Viyana Havalimanı'ndan kalkış yapar yapmaz bilincini kaybetti. Uçak, yardımcı pilot tarafından kulenin yardımıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirildi. Uçağın havalimanına indirilmesinin ardından pilot acilen hastaneye kaldırıldı. Pilotun hayati tehlikesinin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Uçak 10.40'ta Viyana'dan havalandı. İstanbul'a 14.35'te varması beklenen uçakta kalkış sonrası her şey olağan gidiyordu. Uçak inişe hazırlanırken, kaptan pilot rahatsızlandı. Pilotun bilincini yitirmesi ile tüm sorumluluk yardımcı pilota geçti. Kule ile temasa geçen pilot zorlu iniş için insiyatif aldı. Kulenin başarılı yönlendirmesi ile olası bir faciadan dönüldü.

6 GÜN ÖNCEKİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

5 Şubat Çarşamba günü İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak parçalandı. İkisi bebek ve altı kişilik mürettebat dahil toplam 183 kişinin bulunduğu uçak, deniz üzerinden havalimanına iniş yaparken piste tutunamadı. 30 metre yüksekten düşen ve karayolu yakınlarına savrulan uçaktaki üç kişi hayatını kaybetti. Kaza sırasında uçak üç parçaya bölündü.

KULE İLE PİLOTLAR ARASINDAKİ KONUŞMA

Pistten çıkan uçağın pilotu ile kule görevlileri arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Kule görevlisi pistten çıkan uçağın pilotuna, "Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı rapor etti" anonsunda bulunuyor. Kule görevlisi ayrıca, "10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var" anonsu yapıyor. Kule, pilota bir önceki uçağın inişi pas geçtiğini de aktarıyor.

2 YILDA 3 KAZA

Pegasus Havayollarına ait İzmir - İstanbul sefer yapan uçak 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada piste tutunamayarak kaza yapmış 3 kişi hayatını kaybederken 180 kişi yaralanmıştı. Bu kaza son 2 yılda Pegasus'un yaptığı 3. kaza olmuştu.

Geçen yıl 14 Ocak'ta İstanbul-Trabzon seferini yapan 168 yolculu Pegasus uçağı da pistten çıkmıştı. Uçağın denize metreler kala durduğu kazada yaralanan olmazken, kazaya pilotaj hatasının sebep olduğunu iddia edilmişti.

3 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen diğer kazada ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir başka Pegasus uçağı iniş sırasında pistten çıkarak çamura saplanmıştı. Her iki kazada da herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.