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  • Son Güncelleme: 07.02.2020 07:39

'deki uçak sı sonrası akıllara gelen sorular: Bu durum pilotaj hatası mı Pilot neden o kadar hızlı indi?

Havalimanında uçağının 3’üncü kez pistten çıkması birçok soruyu gündeme getirdi. Uzmanlar, "Bu durum pilotaj hatası mı?, Kaydırak neden açılmadı?, Eğitim eksikliği mi var?, Pilot neden o kadar hızlı indi? diyor...

Kaza sonrası akıllara gelen soru!

Önceki gün İzmir-İstanbul seferini yapan 'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının sıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Şirketin son iki yılda, aynı model uçaklarla, pistten çıkarak kaza yapması, "Bu durum pilotaj hatası mı? Yeterli eğitimler veriliyor mu?" sorularını akıllara getirdi. En net bilginin kaza kırım raporuyla elde edilebileceğini belirten uzmanlar, benzer türden kazaların yaşanmasının kafa karışıklığına neden olduğunu aktarıyor. Kaza sonrasında yolcuların yarıklardan kendi imkânlarıyla çıkmış olmasına dikkat çeken uzmanlar, "Kaza sonrası acil durum kapıları ve şişme yastıklar neden devreye alınmadı?" diyor.

BU HIZLA HİÇBİR UÇAK DURAMAZ!
İlk belirlemelere göre, kazanın üç etkenden kaynaklandığını belirten Arama Kurtarma Federasyonu Başkanı Umur Zamanoğlu, "Olumsuz hava koşulları, kuyruk rüzgârı ve süratli iniş. MODE-S verilerine göre uçak 661 fit yükseklikten 191 kilometre süratle iniyor. İndiği pist 3.000 metre uzunluğunda. Uçak 1.950 metrede teker koyuyor. Pist ortasına, bu hızla iniş yapan hiçbir uçak duramaz. Yağış nedeniyle zemin zaten kaygan. Bu durum da pistten çıkışa neden olmuş olabilir" dedi.


uçağından önce bir uçağın pas geçtiğine dikkat çeken Zamanoğlu, "Ancak bu uçağa iniş izni veriliyor. Kule görevlisi hava koşullarını doğru analiz etmeden iniş talimatı vermiş. Bu da kazaya sebebiyet vermiş olabilir" diye konuştu.

ÜÇÜ DE FARKLI PİSTTE...
Aynı firmanın, üçüncü kez pistten çıkış nedeniyle uçak kazası yaşamasına dikkat çeken Zamanoğlu, "Aynı pistlerde yaşanmış olsaydı belki de pistten kaynaklanıyor diyebilirdik. Ancak üçü de farklı pistlerde ve benzer kazalar. Bu durum 'eğitim ya da operasyonel eksiklik var mı?' sorusunu akıllara getiriyor" şeklinde konuştu.

KAYDIRAK NEDEN AÇILMADI?
Uçakta 'slide' adı verilen şişme kaydırakların açılmamış olmasına da dikkat çeken Zamanoğlu, şöyle devam etti: "Bu kaydıraklar kabin memurları tarafından acil durumlarda yolcuları tahliye etmek için kullanılır. Ancak bu kazada yolcular yarıklardan kendi imkânlarıyla çıkıyor. Neden bu kaydıraklar açılmadı? Kabin memurları da mı panik yaptı? Eğer öyleyse bu konuda yeterli eğitim almamışlar mı? Burada kabin memurlarının ifadeleri çok önemli."

DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE MÜDAHALE
Kazanın ardından ARFF memurlarının olay yerine 6 dakikada ulaştığını belirten Zamanoğlu, "3 kilometre uzaklıktaki bir piste bu kadar kısa sürede müdahale dünya standartlarının üzerinde. Sosyal medyada dolaşan, otobüsteki yaralı yolcu vakasının aslı ise şu: Bu kişiler uçaktan kendi imkânlarıyla çıkmış. Olayın şokuyla da apronda dolaşıyorlar. Uluslararası kanunlara göre bu kişilerin acilen pistten uzaklaştırılması gerekiyor. O nedenle araçlara bindiriliyor. Durumu ciddi olanların hepsi ambulansla sevk ediliyor. " dedi.

SABAH

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