Pegasus Havayollarına ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkıp kaza yaptıktan 3 dakika 40 saniye sonra Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden pilotlar ile iletişime geçmek için çağrılar yapılıyor fakat mürettebat yaralı olduğu için bu çağrıların hiçbirine yanıt veremiyor. O anlarda yaşananlar ve frekanslarda yankılanan söylemler şu şekilde;