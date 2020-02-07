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  • Son Güncelleme: 07.02.2020 09:02

'deki uçak sı ile ilgili ses kayıtları ortaya çıktı!

’de pistten çıkan Pegasus’a ait yolcu uçağının sı ile ilgili yeni ayrıntılar geldi. 3 kişinin hayatını kaybettiği 179 kişinin de yaralandığı kazanın ardından kule görevlisinin pilota ulaşma anonsları ortaya çıktı. Hava ’nden pilotlara seslenildiği ancak pilotların yaralı oldukları için cevap veremediği anlaşıldı.

Pegasus Havayollarına ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkıp kaza yaptıktan 3 dakika 40 saniye sonra Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden pilotlar ile iletişime geçmek için çağrılar yapılıyor fakat mürettebat yaralı olduğu için bu çağrıların hiçbirine yanıt veremiyor. O anlarda yaşananlar ve frekanslarda yankılanan söylemler şu şekilde;

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