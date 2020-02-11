Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazasıyla ilgili flaş gelişme! İfadeleri alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan Pegasus uçağının pistten çıkmasıyla ilgili aralarında pilotların da bulunduğu 165 kişinin ifadesi alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan Pegasus uçağının pistten çıkmasıyla ilgili aralarında pilotların da bulunduğu 165 kişinin ifadesi alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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