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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 15:07

Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazasıyla ilgili flaş gelişme! İfadeleri alındı

Son dakika haberine göre ı'nda yaşanan Pegasus uçağının pistten çıkmasıyla ilgili aralarında pilotların da bulunduğu 165 kişinin ifadesi alındı.

Pegasus uçağı kazasında flaş gelişme

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