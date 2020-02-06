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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 10:00

skandalını aklama çabasına girdi! hakkında soruşturma başlatıldı dedi ama...

Şişli’nin yöneticisi olan kapalı ve bekar kadınlara ahlaksız teklifi gündemdeki yerini koruyor. ’li İBB Başkanı , konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Ancak İmamoğlu’nun, konunun incelenmesi ve soruşturulması için teftiş kurulunu dahi görevlendirmediği ortaya çıktı.

'nun soruşturmanın tarafından istenildiğine dair söyleminin de yanlış olduğu belirtildi.

İlgili mevzuata aykırı bir şekilde alt kademenin üst kademeyi harekete geçirmesinin hata olduğunu değerlendiren uzmanlar "Bu sözde soruşturma bir şovdur. Esasen, teftiş kurulu belediye başkanının devredilemez yetkisidir. Bu sebeple başkanın görevlendirmesi ile soruşturmanın başlatılması gerekmektedir" dedi.

CHP AKLAMA ÇABASINA GİRDİ
Öte yandan , Şişli'nin yaptığı hakareti aklama çabasına girdi. İddialarla ilgili inceleme başlatan CHP, 'li 20 kadının işten çıkarıldıktan sonra Şişli'ye yönelik suçlamalarda bulunduklarını ileri sürdü. (Sabah)

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