Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmanın Yeşim Meltem Şişli tarafından istenildiğine dair söyleminin de yanlış olduğu belirtildi.

İlgili mevzuata aykırı bir şekilde alt kademenin üst kademeyi harekete geçirmesinin hata olduğunu değerlendiren uzmanlar "Bu sözde soruşturma bir şovdur. Esasen, teftiş kurulu belediye başkanının devredilemez yetkisidir. Bu sebeple başkanın görevlendirmesi ile soruşturmanın başlatılması gerekmektedir" dedi.

CHP AKLAMA ÇABASINA GİRDİ

Öte yandan CHP, Şişli'nin yaptığı hakareti aklama çabasına girdi. İddialarla ilgili inceleme başlatan CHP, İSMEK'li 20 kadının işten çıkarıldıktan sonra Şişli'ye yönelik suçlamalarda bulunduklarını ileri sürdü. (Sabah)