İSMEK hakaretine hesap soruldu

İSMEK'in eski yöneticisi olan kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli, hakkında açılan soruşma nedeniyle ifade verdi. Görevinden istifa eden Şişli'nin, 1 saat süren ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
İSMEK'in eski yöneticisi olan kadınlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli, hakkında açılan soruşma nedeniyle ifade verdi. Görevinden istifa eden Şişli'nin, 1 saat süren ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
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