Bugünkü
Takvim

hakaretine hesap soruldu

'in eski yöneticisi olan kadınlara hakaret eden , hakkında açılan soruşma nedeniyle ifade verdi. Görevinden istifa eden Şişli'nin, 1 saat süren ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İSMEK hakaretine hesap soruldu
İSMEK'in eski yöneticisi olan kadınlara hakaret eden , hakkında açılan soruşma nedeniyle ifade verdi. Görevinden istifa eden Şişli'nin, 1 saat süren ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriİSMEK hakaretine hesap soruldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri