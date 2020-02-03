İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK yöneticisi kadınlara yönelik skandal hakaret ve tacizleri büyük tepki çekti.
Şişli, "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız" sözleriyle kadın çalışanları hedef aldı.
"KONUYU İNCELEMEYE ALDIK"
Konuyu incelemeye aldıklarını belirten İmamoğlu, "31 Ocak itibariyle süreci kurum içerisinde inceliyoruz. Bu konuda incelemelerimizi başlattık. İkincisi zaten bu konuyla ilgili yasal bir süreç de başlatıldı. Sürecin sonucu bizim, kurumumuz ve çalışma arkadaşımız açısından elbette çok önemli. Benim olduğum hiçbir yerde hiçbir çalışma ve yol arkadaşım, hiç kimseye –ister çalışma arkadaşlarımdan birisine ister herhangi bir vatandaşa- inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Zira bu şekilde davranan bir insan zaten benimle çalışmak istemiyor demektir. Bu insanla benim yan yana durma şansım yok. Böyle bir insanın da benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net. Bu konunun üzerinden, benim hassasiyetimi başka bir yöne çekmeye çalışanlara bunu duyuralım' diye konuştu.
İMAMOĞLU NEYİ BEKLİYOR?
Sosyal medya kullanıcıları, kadın çalışanlara hakaretler savuran Yeşim Meltem Şişli hakkında henüz somut bir adım atılmaması sebebiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Binlerce işçinin mazeretsiz bir şekilde kapının önüne konulduğunu hatırlatan kullanıcılar, alçak ifadelerin sahibi Şişli için "Gerekenin yapılması ne kadar zor olabilir?" yorumunda bulundu.
"TAM BİR SKANDALDIR"
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'te kadın çalışanlara yönelik sarfettiği iddia edilen sözleri ile ilgili açıklama yaptı.
Göksu, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İSMEK'te çalışan hanımefendilerle ilgili söylediği sözler tam bir skandaldır. Milletimizin değerlerini rencide eden bu ahlaksız ve onur kırıcı ifadelerin, hem hukuki hem de siyasi sonuçları olacaktır. Konu zaten yargıya taşınmıştır. Hukuki sonucu buradan göreceğiz. Ancak bir de bu ahlaksız ifade ve davranışların siyasi sonucu olmalıdır. Siyasi sonucu ise; kendini bilmez bu kişinin bir an önce görevden alınması olmalıdır" dedi.
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